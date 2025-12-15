DOLAR
İzmit'te Taksi Durağında Silahlı Tehdit: Polis Müzakereleri Sürüyor

İzmit'te Kocaeli Devlet Hastanesi yakınındaki taksi durağına elinde tabanca ve bıçak bulunan şahıs girdi; polis ve özel harekat ekipleri müdahale ederek müzakere başlattı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 16:53
Kocaeli Devlet Hastanesi mevkiinde hareketli anlar

Olay, saat 15.30 sıralarında Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerindeki Kocaeli Devlet Hastanesi mevkiinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi.

İddiaya göre, elinde tabanca ve bıçak bulunan bir kişi durağa girdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, caddeyi çift yönlü olarak araç ve yaya trafiğine kapattı. Tedbir amaçlı olarak bölgedeki iki lise ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.

Zaman zaman elindeki silahı başına dayadığı görülen şahsın teslim olması için polis ekiplerinin müzakereleri sürüyor.

