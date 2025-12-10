DOLAR
İznik’te Nadir 'Çoban İsa' Freski Gün Yüzüne Çıktı

İznik Hisardere Nekropolü'ndeki hipogee mezarda, Anadolu'da tek örnek olma ihtimali taşıyan 'Çoban İsa' freski bulundu; eser MS 3. yüzyıla tarihleniyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:14
Kazı, Buluntu ve Önemi

Bursa’nın İznik ilçesindeki Hisardere Nekropolü’nde yürütülen kazılarda, Anadolu’da şimdiye dek bilinen tek örnek olma ihtimali taşıyan 'Çoban İsa' (Good Shepherd) figürü gün yüzüne çıkarıldı. Hipogee mezarın kuzey duvarında fresk halinde tespit edilen eser, hem Türkiye hem de dünya arkeolojisi açısından büyük önem taşıyor.

Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle İznik Müzesi Müdürü Tolga Koparal başkanlığında, Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aygün Ekin Meriç in bilimsel koordinatörlüğünde ve Dr. Gülşen Kutbay ın da yer aldığı uzman ekip tarafından sürdürülüyor.

M.S. 2.-5. yüzyıllar arasında hem varlıklı aileler hem de halkın alt tabakası tarafından kullanıldığı değerlendirilen Hisardere Nekropolü’nde, İznik’e özgü terracota plaka çatılı oda mezarların yanı sıra farklı mezar tipleri bulunuyor. 2025 yılı kazı sezonunda açığa çıkarılan hipogee mezar özellikle freskleriyle dikkat çekti.

Mezarın güney duvarı büyük ölçüde tahrip olsa da doğu, batı ve kuzey duvarları ile tavanı neredeyse tamamen sağlam kaldı. Bu duvarlarda yer alan insan figürleri bölgedeki diğer örneklerden ayrılıyor. Mezarın kuzey duvarına bitişik klinein pişmiş toprak kare levhalarla kaplı olduğu, ölülerin bu levhaların üzerine yatırıldığı belirlendi. Klinein ardındaki kuzey duvarında ise nadir görülen 'Çoban İsa' figürü dikkat çekti.

Mezar içerisinde doğrudan tarihlendirmeye yarayacak bir buluntuya rastlanmadı. Ancak yapının mimari özelliklerinin aynı alandaki diğer örneklerle benzerlik göstermesi nedeniyle mezarın MS 3. yüzyıla ait olduğu değerlendiriliyor.

Eser, Erken Hristiyanlık döneminde Anadolu’daki en dikkat çekici örneklerden biri olarak öne çıkarken, Hisardere Nekropolü’nde tespit edilen ilk Hazreti İsa tasviri olma özelliğini de taşıyor.

