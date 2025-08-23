Jaishankar: ABD'nin Hindistan'a Gümrük Vergisi Kararı 'Haksız ve Anlamsız'

Yeni Delhi'de The Economic Times 2025 Dünya Liderler Forumu'nda sert tepki

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD'nin Rusya'dan petrol alımı gerekçesiyle Hindistan'a yönelik gümrük vergilerini artırma kararını "haksız ve anlamsız" olarak nitelendirdi.

Jaishankar, Yeni Delhi'de düzenlenen The Economic Times 2025 Dünya Liderler Forumu'nda yaptığı açıklamada, Washington ile müzakerelerin sürdüğünü belirtirken, Batı'nın tutarsızlığına vurgu yaptı.

Bakan, özellikle Avrupa'nın Rusya ile ticaretinin Hindistan'dan daha büyük olduğunu söyleyerek, "Bizim (Rusya-Ukrayna) savaşı fonladığımızı ve para verdiğimizi söylüyorlar ancak Rusya-Avrupa ticareti, Hindistan-Rusya ticaretinden daha büyük" ifadelerini kullandı. Jaishankar, enerji ve ticaret hacmi bağlamında Avrupa'nın daha büyük alıcı olduğuna dikkat çekti.

ABD'nin diğer ülkeleri Rusya ile ticaret yaptıkları için eleştirmesini "komik" olarak nitelendiren Jaishankar, "Petrol almakla ilgili bir probleminiz varsa almayın. Kimse sizi almaya zorlamıyor. Avrupa alıyor, Amerika alıyor. Yani sevmiyorsanız almayın." dedi.

Bakan ayrıca Hindistan'ın kendi ulusal çıkarlarına göre karar verme hakkını savunarak, ABD ile müzakerelerin gerilimlere rağmen sürdüğünü kaydetti.

Trump'ın kararnamesi ve diplomatik tepki

ABD Başkanı Trump, 6 Ağustos'ta

Rusya'dan petrol alımını sürdürmesine yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü kararnameyi imzalamıştı. Bu karar, Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından "talihsiz" olarak nitelendirilmişti.