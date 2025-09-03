Jaishankar, Wadephul ile Hindistan‑AB İlişkilerini Görüştü

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Almanya mevkidaşı Johann Wadephul ile başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Görüşmede Jaishankar, ülkesinin Avrupa Birliği ile bağları derinleştirmek ve serbest ticaret anlaşması müzakerelerini hızlandırmak için Almanya'nın desteğine güvendiğini vurguladı. Wadephul, Hindistan'ı iki günlüğüne ziyaret ediyor.

İkili ve Sektörel İşbirliği

Jaishankar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, görüşmede sanayi bağlantıları, yetenek hareketliliği, dijital, yarı iletkenler ve kritik teknolojiler alanlarında daha fazla işbirliğinin konuşulduğunu bildirdi. İki bakanın ikili gündem hakkında ayrıntılı görüşmeler yaptığı aktarıldı.

Küresel ve Çok Taraflı Konular

Jaishankar, Almanya'nın Hindistan-AB ilişkilerini daha da yakınlaştırma yönündeki güçlü savunuculuğunu takdir etti. Görüşme sırasında çok taraflı işbirliği ile Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki durum ve Hint-Pasifik bölgesi gibi küresel konular ele alındı.