Jandarma KOM'un Operasyonu: 28 Bin Extacy Hap Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Jandarma KOM ekipleri, 1 aylık takibin ardından İzmir'den Denizli'ye sevk edilen 28 bin extacy hap ile yakaladı; şüpheli M.O. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 15:39
Jandarma KOM'un Operasyonu: 28 Bin Extacy Hap Ele Geçirildi

Bir aylık takibin ardından yakalandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İzmir'den Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma KOM ekipleri, şüpheliyi 1 ay boyunca adım adım takip etti.

Güzergahta durduruldu, 28 bin hap ele geçirildi

Takip sonucu; şüpheli M.O.'nun aracıyla İzmir'den yola çıkmasının ardından operasyon başlatıldı. Güzergahta gerekli önlemleri alan jandarma ekipleri, şüphelinin kullandığı aracı Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi girişinde durdurdu.

Hassas burunlu narkotik köpeği tarafından araçta yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 28 bin adet extacy hap ele geçirildi.

Gözaltı ve adli süreç

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DENİZLİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, UYUŞTURUCU MADDE KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA MERKEZEFENDİ...

DENİZLİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, UYUŞTURUCU MADDE KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI ADRESTE YAPILAN İNCELEMELERDE 28 BİN ADET EXTACY HAP ELE GEÇİRİLDİ.

