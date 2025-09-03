Japon Akademisyenler Düzce Depremi'nin Merkez Üssü Kaynaşlı'da İnceleme Yaptı

Tsukuba Üniversitesi heyeti Kaynaşlı'da

Japonya'dan gelen akademisyenler, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin merkez üssü olan Kaynaşlı ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Heyet, Tsukuba Üniversitesi'nden gelen 7 akademisyenden oluşuyor.

Heyet, hükümetlerinin desteğiyle 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin yıkıma yol açtığı Düzce, Sakarya ve Kocaeli'ye bir inceleme gezisi düzenliyor. Tsukuba Üniversitesi'nden gelen akademisyenler, 11 Mart 2011'deki Tohoku depremine tanıklık eden Miyagi eyaletinden katılıyor.

Kaymakam Gökmenoğlu ile değerlendirme

Kaymakam Kemal Sefa Gökmenoğlu, kurumun toplantı salonunda ağırladığı akademisyenleri Acil Durum ve Afet Yönetim Programı, deprem sonrası yapısal ve sosyal iyileştirme süreçleri hakkında bilgilendirdi. Gökmenoğlu, toplantı ardından yaptığı açıklamada ilçenin 26 yıl önce 7,2 büyüklüğündeki depremde yıkıma uğradığını hatırlattı.

Gökmenoğlu, "Depremin acı hatıraları var ama devlet-vatandaş kucaklaşmasıyla, işbirliğiyle bu acıları geride bırakıp ilçemizi yeniden inşa etmişiz. Japon misafirlerimiz de bu 26 yıllık süre zarfında muhtelif zamanlarda ilçemizi ziyaret etmişler. Uygulama örneklerini yerinde müşahede etmişler. Bugün de bu ziyaretlerin bir yenisini gerçekleştirmekteler." dedi. Ayrıca, benzer acıların bir daha yaşanmaması için tedbirlerin her zaman en üst düzeyde tutulması gerektiğini vurguladı.

Kaymakam Gökmenoğlu, Türkiye-Japonya dostluğunun 1890 yılında 2. Abdülhamit Han'ın Ertuğrul fırkateynini göndermesiyle başladığını ve iki ülke arasındaki kardeşliğin 135 yıldır sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Tetsuya Shirai: Ortak payda büyük depremler

Tsukuba Üniversitesi'nden Heyet Başkanı Prof. Dr. Tetsuya Shirai, Türkiye ile Japonya'yı birbirine bağlayan ortak noktanın büyük depremler olduğunu belirtti. Shirai, "Türkiye ve Japonya, depremle mücadele etmek, yaşamak zorunda olan ülkeler. Biz de bunları bildiğimiz için buradaki depremden önce ve sonra yaşananlar arasındaki farkı çalışıp deneyimlemeye geldik. Bundan sonraki amacımız da her iki ülke arasında iletişim kurup çalışmaları daha ileriye götürebilmek." diye konuştu.

Shirai, 2011 yılındaki depremin ardından Fukuşima nükleer faciasının yaşandığı bölgeden geldiklerini ve 26 yıl önceki Düzce depremiyle karşılaştıracakları çok husus bulunduğunu belirterek, incelemelerin ardından bu konular üzerinde çalışacaklarını ifade etti.

İnceleme noktaları ve yerel yetkililer

Heyet, Kaynaşlı'da ilk olarak 26 yıl önceki depremin merkez üssünü ziyaret etti; ardından Çele Mahallesi'nde, deprem sonrası 2004 yılında hizmete sunulan kalıcı konutları inceledi. Akademisyenler ayrıca Kızılay Bölge Afet Müdahale Merkezi'ni de ziyaret etti ve ilçeden ayrıldı.

Heyetin ziyaretleri sırasında Kaymakam Gökmenoğlu'na Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal ve Düzce AFAD İl Müdürü Ali Kartal eşlik etti.

