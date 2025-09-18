Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa Kırıkkale ve Kırşehir'de Ziyarette

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Kırıkkale ve Kırşehir'de Büklükale, Kalehöyük, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ve Japon Bahçesi'ni ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 16:21
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ve beraberindeki heyet, Kırıkkale ile Kırşehir'de bir dizi arkeolojik ve kültürel ziyarette bulundu. Heyet, kazı alanlarından müzelere, araştırma enstitülerinden botanik bahçesine kadar geniş bir programı inceledi.

Ziyaret edilen alanlar

Prenses Akiko, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Büklükale Ören Yerinde devam eden kazı çalışmalarında bilgi aldı. Ardından Kırşehir'e geçen heyet, Kaman ilçesindeki Kaman Kalehöyük Ören Yerini, alandaki laboratuvarı ve Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nü ziyaret etti.

2009 yılında Japon ve Türk hükümetlerinin işbirliğiyle yaptırılan ve kentin 5 bin yıllık geçmişine ışık tutan eserlerin sergilendiği Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesinde çıkarılan ürünler incelendi. Heyet ayrıca Japonya dışındaki en büyük botanik bahçelerinden biri olan Japon Bahçesi'ni gezdi.

İncelemeler ve bilgilendirme

Prenses Akiko, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura ve Dr. Masako Omura'dan bilgi aldı. Bilgi alışverişinin ardından heyet, Yassıhöyük kazı alanını ziyaret etti.

Protokol ve vedalaşma

Prenses Akiko Mikasa'ya ziyaretlerde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ile diğer protokol üyeleri eşlik etti. Heyet, alanda hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kentten ayrıldı.

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa (sağda), Kırşehir'nin Kaman ilçesinde Japon Hükümeti'nce...

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa (sağda), Kırşehir'nin Kaman ilçesinde Japon Hükümeti'nce desteklenen Kaman Kalehöyük kazı alanında incelemelerde bulundu. Prenses Mikasa'yı, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek (solda) karşıladı.

