Japonya'da LDP'de Liderlik Yarışı Başladı: 4 Ekim İçin Adaylar Öne Çıkıyor

LDP, 4 Ekim Liderlik Seçimi İçin Kampanyayı Başlattı

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP), istifa edeceğini açıklayan LDP lideri ve Başbakan İşiba Şigeru'nun halefini belirlemek üzere 4 Ekim'de düzenlenecek liderlik seçimi için kampanyayı başlattı.

Parti, "Değişim, LDP" sloganıyla ilan edilen seçime, görevde olan ve eski kabine üyelerinden oluşan toplam beş adayla giriyor.

Aday Profili ve Öne Çıkan İsimler

Koizumi Shinjiro (44) — Tarım Bakanı ve eski başbakanlardan Koizumi Junichiro'nin oğlu. Geçen yıl partide reform vaadiyle Başbakan İşiba'ya karşı aday olmuştu.

Takaiçi Sanae (64) — Eski Ekonomi Güvenliği Bakanı. Geçen yılki yarışta İşiba'ya karşı ikinci turda yenildi. Kamu harcamaları, büyüme ve savunma yatırımlarının artırılması konusundaki tutumuyla biliniyor. Parti liderliğini kazanması halinde Japonya'nın ilk kadın başbakanı olacak.

Hayaşi Yoşimasa (64) — Kabine Başsekreteri, dışişleri, savunma ve eğitim bakanlıkları dahil birçok görevde bulundu.

Motegi Toşimitsu (69) — Eski Dışişleri Bakanı; dışişleri ve ticaret portföylerinde deneyimli. Japonya-ABD ittifakı'nın ülke diplomasisi için kritik olduğunu savunuyor.

Kobayaşi Takayuki (50) — Eski Ekonomi Güvenliği Bakanı; güçlü büyüme, savunma ve ulusal birlik gündemini benimsiyor.

Jiji Press'in 2 bin kişiyle yaptığı ankete göre Koizumi yüzde 23,8 ile ilk sırada, Takaiçi ise yüzde 21 ile onu takip ediyor.

Seçim Sistemi

Parti içi liderlik seçimini, LDP milletvekilleri ile ülke genelindeki 47 eyaletten gelen LDP delegelerinin oyları belirleyecek. Toplamda 700'ü aşkın delege oy kullanacak.

Eğer ilk turda salt çoğunluk sağlanamazsa, aynı gün en fazla oyu alan iki aday arasında ikinci tur düzenlenecek ve ikinci turda oy çoğunluğu kazananı belirleyecek. Parti başkanlığına seçilen isim, meclis oturumunda Japonya'nın yeni başbakanı olarak ilan edilecek.

İşiba'nın İstifası

Başbakan İşiba Şigeru, hafta sonu düzenlediği basın toplantısında Temmuz'daki Danışman Meclisi (Sangiin) seçim sonuçlarının hükümet üzerinde olumsuz etkisi olduğunu belirtti. Seçimlerde LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun meclis çoğunluğunu kaybetmesini gerekçe göstererek görevlerinden istifa edeceğini açıkladı.

İşiba, mağlubiyetin sorumluluğunu üstlenerek, partinin "halen aynı eski parti olarak kalması ve hiçbir şeyi değiştirmemiş gibi görülmesi halinde" gelecekte var olamayacağını savundu ve "Hala başarmamız gereken şeylerin olduğunu düşünsem de istifa etme konusunda zor bir karar aldım." ifadesini kullandı.

Danışman Meclisi Seçimleri ve Sonuçlar

20 Temmuz'da yapılan üst meclis seçimlerinde seçmenler, toplam 248 sandalyenin yarısının akıbetini belirledi. Bu seçimde 123 sandalye yer değiştirmezken diğer 125 sandalyenin sahipleri belirlendi.

Sonuçlara göre iktidar koalisyonu hedeflediği en az 50 sandalye hedefine ulaşamayarak üst mecliste çoğunluğu kaybetti. Halihazırda 75 sandalyesi bulunan koalisyon, seçimin ardından 47 sandalye elde etti ve böylece bu yıl da alt mecliste yaşadığı çoğunluk kaybını üst mecliste de sürdürdü.

İktidardaki LDP ve koalisyon ortağı Komeito, Meclis hakimiyetini yeniden sağlamak için bazı muhalefet partilerinden destek almak zorunda kalabilir.