Japonya'da Ruh Sağlığı Sorunları Nedeniyle İzne Ayrılan Öğretmen Sayısı 7 Bin 119'a Ulaştı

Japonya'da Ruh Sağlığı Sorunları Alarm Veriyor
Japonya'da 2023-2024 eğitim öğretim yılında devlet okullarında "ruh sağlığı sorunları" nedeniyle izne ayrılan öğretmen sayısının 7 bin 119'a yükseldiği bildirildi. Kyodo News'un aktardığı bilgilere göre, bu rakam, 2020-2023 yılları arasındaki yıllık ortalama 5 bin kişilik seviyesinin önemli ölçüde üzerinde yer alıyor.
Bakanlık Araştırması Sonuçları
Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırma, 20 kentteki eğitim kurumlarını kapsıyor. Araştırmaya göre, izne ayrılan öğretmen sayısı geçen yıl 580 kişi artış gösterdi. Bu durum, toplam öğretmen nüfusunun 0,77 Öğretmenlerin yüzde 26,5'i ruhsal bozukluklarının kaynağının öğrencilerle ilişkilerinden, yüzde 23,6'sı iş arkadaşlarıyla yaşanan sorunlardan, yüzde 13,2'si ise idari işlerle ilgili olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, son bir yıl içerisinde Japonya'da görevinden istifa eden 788 öğretmenden 260'ının bu yüzden istifa ettiği ortaya çıkmıştır. Japonya Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin ruh sağlığını desteklemek amacıyla çeşitli önlemler alacaklarını ve öğretmen sayısını artırarak iş yükünü azaltma hedefinde olduklarını duyurdu.
Problemin Kaynağı ve İstifalar
Bakanlık Önlemler Alacak
Öğretmenlerin yüzde 26,5'i ruhsal bozukluklarının kaynağının öğrencilerle ilişkilerinden, yüzde 23,6'sı iş arkadaşlarıyla yaşanan sorunlardan, yüzde 13,2'si ise idari işlerle ilgili olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, son bir yıl içerisinde Japonya'da görevinden istifa eden 788 öğretmenden 260'ının bu yüzden istifa ettiği ortaya çıkmıştır.
Japonya Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin ruh sağlığını desteklemek amacıyla çeşitli önlemler alacaklarını ve öğretmen sayısını artırarak iş yükünü azaltma hedefinde olduklarını duyurdu.