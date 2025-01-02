Japonya'da Ruh Sağlığı Sorunları Nedeniyle İzne Ayrılan Öğretmen Sayısı 7 Bin 119'a Ulaştı

Japonya'da Ruh Sağlığı Sorunları Alarm Veriyor

Japonya'da 2023-2024 eğitim öğretim yılında devlet okullarında "ruh sağlığı sorunları" nedeniyle izne ayrılan öğretmen sayısının 7 bin 119'a yükseldiği bildirildi. Kyodo News'un aktardığı bilgilere göre, bu rakam, 2020-2023 yılları arasındaki yıllık ortalama 5 bin kişilik seviyesinin önemli ölçüde üzerinde yer alıyor.

Bakanlık Araştırması Sonuçları