Japonya'daki 7.6'lık depremde can kaybı 128'e çıktı

Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin yol açtığı felaketin boyutları gün geçtikçe artıyor. Şu ana kadar tespit edilen kayıplar, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 128'e ulaştığını gösteriyor. Kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için yoğun çaba harcıyor ve bölgede yaşanan hasarın tam boyutlarını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Japonya'daki 7.6'lık depremde can kaybı 128'e çıktı
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Japonya'nın Ishikawa eyaletinde geçen hafta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki felaketin boyutları hala artıyor. Şu ana kadar tespit edilen kayıplar, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 128'e çıktığını gösteriyor. Ayrıca, yaralı sayısının 560 olduğu belirlendi ve halen kendisinden haber alınamayan 195 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.,

deprem

Ishikawa eyaleti yönetimi, depremin en az bin 370 yapının hasar görmesine neden olduğunu açıklarken, yaklaşık 30 bin depremzedenin geçici sığınaklarda kaldığı bildirildi. Yardım, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri (JCG) ve polis ekiplerinin koordinasyonuyla sürdürülüyor. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise deprem bölgesinde kar yağışı beklentisi olduğunu duyurdu ve yetkililer olumsuz hava koşullarının arama çalışmalarını etkileyebileceği konusunda uyardı.

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