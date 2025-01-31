Japonya Yapay Zeka İçin Güvenlik Planı Hazırlıyor

Japonya'da Yapay Zeka Güvenliği İçin Temel Plan Geliyor

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ülkede yapay zekanın geliştirilmesi ve kullanımı ile ilgili güvenlik endişelerini ele alan bir "temel plan" hazırlanacağını açıkladı. Bu açıklama, Kyodo News’ün haberine göre, Temsilciler Meclisi’ndeki Bütçe Komitesine hitap ettiği oturumda yapıldı.

Başbakan İşiba, yapay zeka kullanımının verimlilik gibi önemli faydalar sağladığını belirtirken, bu teknolojinin yanlış bilginin yayılma riskine de yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. "Yapay zekanın güvenli ve emniyetli bir şekilde kullanımının yanı sıra geliştirilmesini ve araştırılmasını teşvik edecek yolları belirlemek için bir temel plan oluşturmalıyız," dedi.

Çin'in DeepSeek Uygulaması ve Güvenlik Endişeleri

Meclis oturumunda, eski Savunma Bakanı Onodera Itsunori, Çin'in yapay zeka modeli DeepSeek hakkında, bu modelin ihtilaflı bölgelerin Çin'e ait olduğunu öne sürdüğünü belirterek endişelerini dile getirdi. Başbakan İşiba, buna yanıt olarak, yapay zekanın geliştirilmesi için kullanılan bilgilerin Dünya genelinde hızla yayılabileceğine dikkat çekti. "Önceliğimiz, yapay zekanın faydalarını artıracak ve kullanımıyla ilgili tehlikelerini azaltacak bir yasa tasarısının sunulmasıdır," diyerek konunun önemine vurgu yaptı.

DeepSeek Modelinin Başarısı

Çin'deki High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, az maliyetle ve düşük çip kullanımı ile geliştirdiği yeni model DeepSeek-R1'i 20 Ocak'ta piyasaya sürdü. Kısa sürede dünya çapında yaygın olarak kullanılmaya başlanan bu yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi geride bırakarak en çok indirilen yapay zeka uygulaması haline geldi.

Çinli şirketin düşük maliyetli bir yapay zeka modeli sunması, başta ABD olmak üzere Batılı şirketlerin sektördeki hakimiyeti ve bu alandaki büyük harcamaları hakkında şüpheleri artırdı. Bu durum, küresel piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde bir satış baskısına sebep oldu.