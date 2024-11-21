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Juba'ya Yeni Büyükelçi: Metin Ergin Güven Mektubunu Sundı

Metin Ergin, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Mayardit'e güven mektubunu sunarak görevine başladı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 14:51
Juba'ya Yeni Büyükelçi: Metin Ergin Güven Mektubunu Sundı

Metin Ergin, Güney Sudan'a Büyükelçi Olarak Göreve Başladı

Türkiye'nin yeni Juba Büyükelçisi Metin Ergin, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'e güven mektubunu sunarak görevine başladı. Büyükelçi Ergin, ülkenin başkenti Juba'daki Cumhurbaşkanlığı makamında Mayardit tarafından kabul edildi.

Görüşmede Önemli Mesajlar Verildi

Kabul sırasında Büyükelçi Ergin, Cumhurbaşkanı Mayardit'in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı en yakın dostları arasında gördüğünü aktardığını belirtti. Ergin, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için kararlılıklarını vurgulayarak, ulusal ve uluslararası alanda Sudan ve Güney Sudan'ın yaşadığı zorlu dönemde yanında olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Büyükelçi Ergin'in görevi, Türkiye-Güney Sudan ilişkilerini daha da güçlendirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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