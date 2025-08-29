Kaan Urgancıoğlu: Oğluna Doğa Sevgisini Aşılıyor — WWF-Türkiye Elçisi

Kaan Urgancıoğlu: Oğluna Doğa Sevgisini Aşılıyor

WWF-Türkiye doğa elçisi, oyuncu Kaan Urgancıoğlu, AA muhabirine verdiği röportajda oğlu Ardıç'a doğa sevgisini aşılamaya çalıştığını ve bu sorumluluğun Ardıç'ın doğumuyla arttığını söyledi. Urgancıoğlu, doğanın korunması ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının gözetilmesinin kendisini daha sorumlu hissettirdiğini belirtti.

Çocukluk, İzmir ve doğayla bağ

İzmir'de "apartman çocuğu" olarak büyüdüğünü aktaran Urgancıoğlu, çocukluk yıllarında kentte park gibi alanların az olmasının doğayla bağını geciktirdiğini anlattı. Doğayla en yakın olabildiği anların tenis oynamaya gittiği zamanlar olduğunu, dedesi ve anneannesiyle yazlığa, Çeşme'ye giderek denize yakın olduğunu ancak orman içinde bakir bir hissi yaşamanın yıllar içinde kendi inisiyatifiyle gerçekleştiğini söyledi.

Doğayla iç içe seyahatler ve Amazon deneyimi

Doğayla iç içe seyahat etmeyi sevdiğini söyleyen Urgancıoğlu, Amazon ormanlarında bir haftalık, elektrik ve teknolojiden uzak kaldığı zamanları "çok büyülü" olarak nitelendirdi. Ormanda yürüyüş yapmaktan da keyif aldığını ekledi.

Setlerde tüketim ve "sıfır atık" uygulamaları

Film ve dizi setlerinde yüksek tüketim olduğuna dikkat çeken Urgancıoğlu, kişisel matarasını kullanarak tek kullanımlık plastik tüketimini azaltmaya çalıştığını ifade etti. Sinema ve reklam sektöründe atık üretimini en aza indirecek uygulama ve planlamaların önemine vurgu yaparak, "Sıfır atık çıkarmaya çalışan bir reklam setinde bulunduk ve bu yaklaşımı benimsedik" dedi. Reklam süresince herkesin kendi matarasıyla geldiğini, olabildiğince az enerji tüketmeye ve atık oluşturmamaya çalıştıklarını anlattı.

Çalışan sayısı göz önüne alındığında sektör genelinde enerji, su ve atık yönetiminde gösterilecek hassasiyetle önemli tasarruf sağlanabileceğini belirten Urgancıoğlu, sektörde sıfır atık set gibi çevreci planlamaların yaygınlaşması gerektiğini vurguladı.

Oğluna doğa sevgisini aşılamak

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma çabasının, Ardıç'ın doğumuyla daha da arttığını söyleyen Urgancıoğlu, doğa sevgisinin insanın dünyaya gelişinden itibaren aşılanması gerektiğini belirtti: "Bence bir çocuk dünyaya sadece severek geliyor ve sonra bunu sevmiyorum demeyi öğreniyor". Oğluyla yavru kaplumbağalar arasında kurduğu bağı anlatarak, yavru kaplumbağaları eline aldığında küçük bir Ardıç gördüğünü ve her ikisine karşı özel bir sevgi beslediğini aktardı.

Akyatan deneyimi ve doğanın uyumu

Uğancıoğlu, WWF-Türkiye'nin Adana Akyatan'da yürüttüğü yeşil deniz kaplumbağası koruma çalışmalarına şahit olduktan sonra doğanın işleyişi ile insan yaşamının ne kadar uyumlu olduğunu bir kez daha anladığını sözlerine ekledi.

Kaan Urgancıoğlu'nun açıklamaları, aile bilincinin ve sektör uygulamalarının bir arada ilerlemesi gerektiğini gösteriyor; hem bireysel hem kurumsal adımlarla doğanın korunmasına vurgu yapıyor.