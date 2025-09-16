Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yürütülen zorunlu hat bakım çalışması nedeniyle bir süreliğine bazı istasyonlar arasında sınırlı sefer uygulaması yapıldı. Yapılan son duyuruyla birlikte hat üzerindeki seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Metro İstanbul duyurusu

Metro İstanbul'un, ABD merkezli X hesabından yapılan açıklamasında şu ifadeye yer verildi:

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yapılması zorunlu hat bakım çalışması nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.

Güncelleme

GÜNCELLEME: Bir süre sonra yapılan açıklamada ise seferlerin normale döndüğü bildirildi.