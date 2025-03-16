Kabine Üyelerinden Busenaz Sürmeneli'ye Altın Madalya Tebriği

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi sosyal medya hesaplarından tebrik etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sürmeneli için, "Üst üste 3. kez dünya şampiyonu olarak tarih yazan milli sporcumuzun başarıları daim olsun. Seninle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcularımız büyük başarılara imza attı. Busenaz Sürmeneli 3. kez dünya şampiyonu oldu. Hatice Akbaş ve Buse Naz Çakıroğlu gösterdikleri büyük mücadeleyle gümüş madalya kazandı. Türk sporunun gururu olan şampiyonlarımızı yürekten kutluyorum. Şampiyonlarımızla gurur duyuyoruz." şeklinde paylaşımda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şampiyona selam." diyerek, "Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalyayı ülkemize kazandırarak üçüncü kez dünya şampiyonu olan milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli'yi tebrik ediyorum." mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu. Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası finalinde Özbek rakibini yenerek 3. kez dünya şampiyonu olan Busenaz'ı yürekten tebrik ediyorum. Nice şampiyonluklara." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise "Busenaz Sürmeneli, 3. kez dünya şampiyonu. Güç, azim ve zaferin adı." paylaşımında bulundu.