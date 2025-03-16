Kabine Üyelerinden Busenaz Sürmeneli'ye Altın Madalya Tebriği

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 23:48
Kabine Üyelerinden Busenaz Sürmeneli'ye Altın Madalya Tebriği

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi sosyal medya hesaplarından tebrik etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sürmeneli için, "Üst üste 3. kez dünya şampiyonu olarak tarih yazan milli sporcumuzun başarıları daim olsun. Seninle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcularımız büyük başarılara imza attı. Busenaz Sürmeneli 3. kez dünya şampiyonu oldu. Hatice Akbaş ve Buse Naz Çakıroğlu gösterdikleri büyük mücadeleyle gümüş madalya kazandı. Türk sporunun gururu olan şampiyonlarımızı yürekten kutluyorum. Şampiyonlarımızla gurur duyuyoruz." şeklinde paylaşımda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şampiyona selam." diyerek, "Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalyayı ülkemize kazandırarak üçüncü kez dünya şampiyonu olan milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli'yi tebrik ediyorum." mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu. Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası finalinde Özbek rakibini yenerek 3. kez dünya şampiyonu olan Busenaz'ı yürekten tebrik ediyorum. Nice şampiyonluklara." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise "Busenaz Sürmeneli, 3. kez dünya şampiyonu. Güç, azim ve zaferin adı." paylaşımında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Witkoff: Gazzeliler İçin Tüm Alternatifleri Araştırıyoruz
2
Şabak Direktörü Bar, Netanyahu'yu 'Kişisel' Davranmakla Suçladı
3
Adana'da Park Halindeki Otomobilde Yangın: İtfaiye Ekipleri Olayı Kontrol Altına Aldı
4
BBP Genel Başkanı Destici: PKK'nın Silah Bırakma Çağrısı Yokuşa Sürüyor
5
Bakan Yerlikaya: "Sahipsiz Hayvan Saldırılarına Karşı Soruşturma Başlattık"
6
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hayvanları Koruma Kanunu'na Dair Önemli Açıklamalarda Bulundu
7
Albanese, ABD'nin Gümrük Tarifesine Yanıt Olarak Yerel Ürünlere Davet Ediyor

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!