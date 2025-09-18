Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

SGK uzmanı İsa Karakaş, kademeli emeklilik düzenlemesinin 2027'de gelme olasılığından söz etti; borçlanma hakları ve staj-doğum düzenlemeleri kapsama genişlik katabilir.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 11:26
Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Kademeli Emeklilik İçin Gözler 2027'de: İsa Karakaş'tan Yol Haritası

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından çalışma hayatında yeni beklentiler güçlendi. Kamuoyunun en çok konuştuğu konu olan kademeli emeklilik için uzmanlar ve çalışanlar tarihi ve uygulama şeklini merak ediyor.

Neden Kademeli Emeklilik Talep Ediliyor?

Mevcut sistemde sigorta başlangıç tarihleri arasında oluşan farklar, çalışanlar arasında büyük mağduriyete yol açıyor. Özellikle 9 Eylül 1999 ve hemen sonrasındaki tarihler bu mağduriyetin odağında. Bir çalışan 9 Eylül 1999 tarihinde sigortalı olurken, bir gün sonra yani 10 Eylül 1999 tarihinde başlayan bir başka çalışan ile arasında 17 yılı bulan yaş farkı oluşabiliyor. Bu durum, "bir günle 17 yıl kaybetmek" şeklinde değerlendiriliyor.

Uzman Görüşü: Düzenleme 2025'te Meclise Gelmez, 2027 Olası

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada düzenlemenin ekonomik boyutu ve kapsamı dikkate alındığında 2025 içinde Meclis'e gelmesinin mümkün olmadığını söyledi. Karakaş'a göre en uygun zamanlamanın, seçim atmosferinin oluşacağı dönem olacağı değerlendirilirken, en olası tarih olarak 2027 işaret edildi.

Masadaki Formüller: Prim, Sigortalılık Yılı ve Kademelendirme

Beklenen düzenlemenin temel amacı, prim gün sayısı ve sigortalılık yılına göre yaş şartının kademeli olarak düşürülmesi ve emeklilik şartlarının daha makul seviyelere çekilmesi. Bu yaklaşım, 1999 sonrası dönem ve özellikle 2000-2008 arası sigortalı olanların mağduriyet algısını gidermeyi hedefliyor.

Borçlanma Hakları ve Kapsamı Genişletecek Unsurlar

EYT tartışmalarında sıkça gündeme gelen borçlanma haklarının, kademeli emeklilik paketine dahil edilmesi bekleniyor. Özellikle askerlik borçlanması sigorta başlangıcını geriye çekme imkanı sunarak birçok kişinin daha erken emekli olmasını sağlayabilir. Ayrıca staj sigortasının başlangıç sayılması ve doğum borçlanması gibi düzenlemelerin entegrasyonu, kapsama girecek kişi sayısını önemli ölçüde artırabilir.

Örneğin, sigorta başlangıcı 2009 olan bir annenin, daha önceki staj sigortası sayesinde bu haklardan faydalanma ihtimali doğabileceği belirtiliyor. Bu tür düzenlemeler, özellikle kadın çalışanlar için kritik önem taşıyor.

Sonuç

Kademeli emeklilik beklentisi, EYT sürecinin ardından çalışma yaşamında öncelikli gündemlerden biri haline geldi. İsa Karakaş'ın açıklamaları, düzenlemenin uygulanabilirliğine dair umut verirken, zamanlamanın ve kapsamın belirlenmesinde seçim takviminin belirleyici olacağı vurgulanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Kumluca'da UTV Kazası: Sürücü Doğan Can Çetin Hayatını Kaybetti
2
Aksaray'da vidanjör devrildi: sürücü Muharrem Çağlak hayatını kaybetti
3
Bayrampaşa'da Çocuğa Otomobil Çarptı — Kaza Güvenlik Kamerasında
4
BM Raporu: İsrail İçin Soykırım İddiası ve UAD-UCM’ye Etkisi
5
Kırgızistan Meclisinin Feshi İçin İmza Toplanıyor: Turgunbekuulu Açıklama Yaptı
6
Türk Kızılay Bursa'da 10 Bin Fidan İçin Kampanya Başlattı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)