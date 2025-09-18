Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Kademeli Emeklilik İçin Gözler 2027'de: İsa Karakaş'tan Yol Haritası

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından çalışma hayatında yeni beklentiler güçlendi. Kamuoyunun en çok konuştuğu konu olan kademeli emeklilik için uzmanlar ve çalışanlar tarihi ve uygulama şeklini merak ediyor.

Neden Kademeli Emeklilik Talep Ediliyor?

Mevcut sistemde sigorta başlangıç tarihleri arasında oluşan farklar, çalışanlar arasında büyük mağduriyete yol açıyor. Özellikle 9 Eylül 1999 ve hemen sonrasındaki tarihler bu mağduriyetin odağında. Bir çalışan 9 Eylül 1999 tarihinde sigortalı olurken, bir gün sonra yani 10 Eylül 1999 tarihinde başlayan bir başka çalışan ile arasında 17 yılı bulan yaş farkı oluşabiliyor. Bu durum, "bir günle 17 yıl kaybetmek" şeklinde değerlendiriliyor.

Uzman Görüşü: Düzenleme 2025'te Meclise Gelmez, 2027 Olası

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada düzenlemenin ekonomik boyutu ve kapsamı dikkate alındığında 2025 içinde Meclis'e gelmesinin mümkün olmadığını söyledi. Karakaş'a göre en uygun zamanlamanın, seçim atmosferinin oluşacağı dönem olacağı değerlendirilirken, en olası tarih olarak 2027 işaret edildi.

Masadaki Formüller: Prim, Sigortalılık Yılı ve Kademelendirme

Beklenen düzenlemenin temel amacı, prim gün sayısı ve sigortalılık yılına göre yaş şartının kademeli olarak düşürülmesi ve emeklilik şartlarının daha makul seviyelere çekilmesi. Bu yaklaşım, 1999 sonrası dönem ve özellikle 2000-2008 arası sigortalı olanların mağduriyet algısını gidermeyi hedefliyor.

Borçlanma Hakları ve Kapsamı Genişletecek Unsurlar

EYT tartışmalarında sıkça gündeme gelen borçlanma haklarının, kademeli emeklilik paketine dahil edilmesi bekleniyor. Özellikle askerlik borçlanması sigorta başlangıcını geriye çekme imkanı sunarak birçok kişinin daha erken emekli olmasını sağlayabilir. Ayrıca staj sigortasının başlangıç sayılması ve doğum borçlanması gibi düzenlemelerin entegrasyonu, kapsama girecek kişi sayısını önemli ölçüde artırabilir.

Örneğin, sigorta başlangıcı 2009 olan bir annenin, daha önceki staj sigortası sayesinde bu haklardan faydalanma ihtimali doğabileceği belirtiliyor. Bu tür düzenlemeler, özellikle kadın çalışanlar için kritik önem taşıyor.

Sonuç

Kademeli emeklilik beklentisi, EYT sürecinin ardından çalışma yaşamında öncelikli gündemlerden biri haline geldi. İsa Karakaş'ın açıklamaları, düzenlemenin uygulanabilirliğine dair umut verirken, zamanlamanın ve kapsamın belirlenmesinde seçim takviminin belirleyici olacağı vurgulanıyor.