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Kadıköy'de Apartman Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Kadıköy'de bir apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını 2 saat içerisinde söndürdü.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 07:20
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 07:20
Kadıköy'de Apartman Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Kadıköy'de Yangın Paniği

Kadıköy'de bulunan Merdivenköy Mahallesi İmam Ramiz Sokağı'ndaki 4 katlı apartmanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay anında 2 kişi dumandan etkilenirken, hastaneye kaldırıldı.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Yangının ilk anlarında rüzgarın etkisiyle alevler hızla büyüdü ve apartmanın son katını tamamen sardı. Yangın ihbarının ardından, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Apartman sakinleri, itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmaları sonucunda, yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Kadıköy’de bir apartmanın üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü....

İstanbul Kadıköy’de bir apartmanın üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Kadıköy’de bir apartmanın üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü....

İstanbul Kadıköy’de bir apartmanın üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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