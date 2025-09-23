Kadıköy'de Metrobüs Kazası: Acıbadem Durağında Arkadan Çarpma

Acıbadem Metrobüs Durağı'nda yolcu indiren metrobüse arkadan çarpan araçta yaralanma olmadı; araçlarda hasar oluştu, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 09:48
Kazanın Detayları

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, Acıbadem Metrobüs Durağında yolcu indiren metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.

Çarpışma, Söğütlüçeşme'den Zincirlikuyu istikametine seyreden metrobüsün, duraktaki araca arkadan çarpması sonucu gerçekleşti.

Hasar ve Yolcular

Kazada herhangi bir yolcu yaralanmadı, ancak her iki araçta hasar meydana geldi. Yolcular, yetkililer tarafından başka metrobüslere aktarıldı ve kaza yapan araçlar daha sonra çekildi.

Güvenlik ve Soruşturma

Olayın ardından emniyet ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.

