Kadıköy'de Metrobüs Kazası: Acıbadem Durağında Arkadan Çarpma

Kazanın Detayları

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, Acıbadem Metrobüs Durağında yolcu indiren metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.

Çarpışma, Söğütlüçeşme'den Zincirlikuyu istikametine seyreden metrobüsün, duraktaki araca arkadan çarpması sonucu gerçekleşti.

Hasar ve Yolcular

Kazada herhangi bir yolcu yaralanmadı, ancak her iki araçta hasar meydana geldi. Yolcular, yetkililer tarafından başka metrobüslere aktarıldı ve kaza yapan araçlar daha sonra çekildi.

Güvenlik ve Soruşturma

Olayın ardından emniyet ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.