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Kadın Motor Ustası Adayları Sektörde Fark Yaratıyor

Sakarya'da meslek lisesi öğrencisi 4 kız öğrenci, erkek egemen sektörlerde motor ustalığını öğreniyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 17:03
Kadın Motor Ustası Adayları Sektörde Fark Yaratıyor

Sakarya'da Kadın Motor Ustası Adayları

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir meslek lisesinin motorlu araçlar teknolojisi bölümünde okuyan 4 kız öğrenci, erkekler tarafından domine edilen zorlu bir sektörde yer almak için kapsamlı bir eğitim alıyor. Motor tamiri, bakımı ve onarımını öğrenerek geleceğin motor ustaları arasında yer almayı hedefliyorlar.

Eğitim Süreci ve Yetenek Gelişimi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni bu yıl 360 öğrenci tercih etti. Bunlardan 4'ü kız, bu da sekiz detay gösteriyor. Öğrenciler, teorik ve uygulamalı eğitim alarak, sektörde aranan becerileri kazanmaya çalışıyorlar. Elektronik sisteminin yanı sıra motor tamiri odaklı bilgiler de edinerek iş bulma olanaklarını artırıyorlar.

İş İmkanları ve Gelecek Vizyonu

Okul Müdürü Emrah Ünal, sektördeki eleman ihtiyacının kız öğrencilerin ilgisini artırdığını belirtti. Ünal, "Geleceğin tekniker ve mühendislerini burada yetiştiriyoruz" diyerek, iş istihdamı konusunda kız öğrencilere burs verdiklerini vurguladı.

Başarılı Öğrenciler

Bölüm öğretmeni Salim Öztürk, kız öğrencilerin başarılarını överek, "Bu bilinçle buraya geldiler. Çok hevesli ve istekliler" dedi. Öğrencilerin sektördeki kadın eleman açığını kapatma hevesi, onları daha da motive ediyor.

Kendi Dükkanını Açmak İstiyor

Öğrenci Ecrin Beren Acar, babasının otomotiv sektöründe çalışmasından etkilendiğini belirtti. "Mezun olduktan sonra kız öğrenciler için çok güzel kapılar açılıyor" diyerek, meslek hayallerini açıkça ifade etti. Diğer öğrenci Azra Karaca ise babasından gelen desteğin mesleki kararlılığını artırdığını belirterek, "Usta olup kendi dükkanımı açmayı düşünüyorum" dedi.

Bu dört genç kız, erkek egemen sektörde parlayarak, geleceğin motor ustaları ve mühendisleri arasında yer almayı hedefliyorlar.

Sakarya'da meslek lisesinin motorlu araçlar teknolojisi bölümünde okuyan 4 kız öğrenci, çoğunlukla...

Sakarya'da meslek lisesinin motorlu araçlar teknolojisi bölümünde okuyan 4 kız öğrenci, çoğunlukla erkeklerin tercih ettiği zorlu sektörde yer alabilmek için araç tamiri, bakımı ve onarımını öğreniyor.

Sakarya'da meslek lisesinin motorlu araçlar teknolojisi bölümünde okuyan 4 kız öğrenci, çoğunlukla...

Sakarya'da meslek lisesinin motorlu araçlar teknolojisi bölümünde okuyan 4 kız öğrenci, çoğunlukla erkeklerin tercih ettiği zorlu sektörde yer alabilmek için araç tamiri, bakımı ve onarımını öğreniyor.

Sakarya'da meslek lisesinin motorlu araçlar teknolojisi bölümünde okuyan 4 kız öğrenci, çoğunlukla...

Sakarya'da meslek lisesinin motorlu araçlar teknolojisi bölümünde okuyan 4 kız öğrenci, çoğunlukla erkeklerin tercih ettiği zorlu sektörde yer alabilmek için araç tamiri, bakımı ve onarımını öğreniyor.

Sakarya'da meslek lisesinin motorlu araçlar teknolojisi bölümünde okuyan 4 kız öğrenci, çoğunlukla...

Sakarya'da meslek lisesinin motorlu araçlar teknolojisi bölümünde okuyan 4 kız öğrenci, çoğunlukla erkeklerin tercih ettiği zorlu sektörde yer alabilmek için araç tamiri, bakımı ve onarımını öğreniyor.

Sakarya'da meslek lisesinin motorlu araçlar teknolojisi bölümünde okuyan 4 kız öğrenci, çoğunlukla...

Sakarya'da meslek lisesinin motorlu araçlar teknolojisi bölümünde okuyan 4 kız öğrenci, çoğunlukla erkeklerin tercih ettiği zorlu sektörde yer alabilmek için araç tamiri, bakımı ve onarımını öğreniyor.

Sakarya'da meslek lisesinin motorlu araçlar teknolojisi bölümünde okuyan 4 kız öğrenci, çoğunlukla...

Sakarya'da meslek lisesinin motorlu araçlar teknolojisi bölümünde okuyan 4 kız öğrenci, çoğunlukla erkeklerin tercih ettiği zorlu sektörde yer alabilmek için araç tamiri, bakımı ve onarımını öğreniyor.

Sakarya'da meslek lisesinin motorlu araçlar teknolojisi bölümünde okuyan 4 kız öğrenci, çoğunlukla...

Sakarya'da meslek lisesinin motorlu araçlar teknolojisi bölümünde okuyan 4 kız öğrenci, çoğunlukla erkeklerin tercih ettiği zorlu sektörde yer alabilmek için araç tamiri, bakımı ve onarımını öğreniyor.

Sakarya'da meslek lisesinin motorlu araçlar teknolojisi bölümünde okuyan 4 kız öğrenci, çoğunlukla...

Sakarya'da meslek lisesinin motorlu araçlar teknolojisi bölümünde okuyan 4 kız öğrenci, çoğunlukla erkeklerin tercih ettiği zorlu sektörde yer alabilmek için araç tamiri, bakımı ve onarımını öğreniyor.

Sakarya'da meslek lisesinin motorlu araçlar teknolojisi bölümünde okuyan 4 kız öğrenci, çoğunlukla...

Sakarya'da meslek lisesinin motorlu araçlar teknolojisi bölümünde okuyan 4 kız öğrenci, çoğunlukla erkeklerin tercih ettiği zorlu sektörde yer alabilmek için araç tamiri, bakımı ve onarımını öğreniyor.

Sakarya'da meslek lisesinin motorlu araçlar teknolojisi bölümünde okuyan 4 kız öğrenci, çoğunlukla...

Sakarya'da meslek lisesinin motorlu araçlar teknolojisi bölümünde okuyan 4 kız öğrenci, çoğunlukla erkeklerin tercih ettiği zorlu sektörde yer alabilmek için araç tamiri, bakımı ve onarımını öğreniyor.

Sakarya'da meslek lisesinin motorlu araçlar teknolojisi bölümünde okuyan 4 kız öğrenci, çoğunlukla...

Sakarya'da meslek lisesinin motorlu araçlar teknolojisi bölümünde okuyan 4 kız öğrenci, çoğunlukla erkeklerin tercih ettiği zorlu sektörde yer alabilmek için araç tamiri, bakımı ve onarımını öğreniyor.

Sakarya'da meslek lisesinin motorlu araçlar teknolojisi bölümünde okuyan 4 kız öğrenci, çoğunlukla...

Sakarya'da meslek lisesinin motorlu araçlar teknolojisi bölümünde okuyan 4 kız öğrenci, çoğunlukla erkeklerin tercih ettiği zorlu sektörde yer alabilmek için araç tamiri, bakımı ve onarımını öğreniyor.

Sakarya'da meslek lisesinin motorlu araçlar teknolojisi bölümünde okuyan 4 kız öğrenci, çoğunlukla...

Sakarya'da meslek lisesinin motorlu araçlar teknolojisi bölümünde okuyan 4 kız öğrenci, çoğunlukla erkeklerin tercih ettiği zorlu sektörde yer alabilmek için araç tamiri, bakımı ve onarımını öğreniyor.

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