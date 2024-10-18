DOLAR
34,29 -0,59%
EURO
37,23 -0,43%
ALTIN
2.988,46 -1,2%
BITCOIN
2.329.300,95 -1,45%

Kadın Muhtarlarla İstişare Toplantısı'nda Şiddetle Mücadele Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şiddetle mücadele ve kadın temsiliyetinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 12:26
Kadın Muhtarlarla İstişare Toplantısı'nda Şiddetle Mücadele Vurgusu

Bakan Göktaş, Kadın Muhtarlarla Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da gerçekleştirilen Kadın Muhtarlarla İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Şiddet Olaylarına Dikkat Çekti

Göktaş, muhtarlara şiddet vakalarını bildirmeleri için çağrıda bulunarak, mağdurların ihtiyaç duyduğu desteğe daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olabileceklerini belirtti.

Toplantıda, kadın muhtarların mahallelere hizmet sunmakla kalmayıp aynı zamanda bu hizmetlerin kalitesini artırdıklarını ifade eden Göktaş, kadınların toplumsal hayatta daha aktif bir şekilde yer almasının önemine vurgu yaptı.

Kadınların Rolü ve Yeni Hizmet Modelleri

Göktaş, kadınların yerel yönetimlerdeki temsilinin artırılmasının ülkenin refah seviyesine olumlu katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Bu amaçla yeni hizmet modellerinin geliştirilerek kadınların iş hayatına katılımının destekleneceğinin altını çizdi.

Şiddetle Mücadele Stratejileri

Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet konusunda büyük bir hassasiyetle durduklarını vurgulayan Göktaş, bu mesele ile mücadele etmek için çeşitli stratejiler ve eylem planları geliştirdiklerini açıkladı.

Göktaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde kalıcı çözümler üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sosyal Risk Haritaları ve Takip Sistemleri

Sosyal risk haritalarının çıkarılması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Göktaş, bu haritalar ile sosyal olguların daha iyi bir bütünlükle ele alınacağını ifade etti.

Muhtarların Önemi

Bakan Göktaş, muhtarların sosyo-ekonomik yapıdaki rollerinin önemini vurgulayarak, Türkiye Yüzyılı'nda muhtarlık kurumunun ülke kalkınmasına katkıda bulunacağını düşündüğünü belirtti.

Son olarak, Türkiye'nin her mahallesine sağladıkları katkılar için muhtarlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakimevi'nde düzenlenen Kadın Muhtarlarla...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakimevi'nde düzenlenen Kadın Muhtarlarla İstişare Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakimevi'nde düzenlenen Kadın Muhtarlarla...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakimevi'nde düzenlenen Kadın Muhtarlarla İstişare Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakimevi'nde düzenlenen Kadın Muhtarlarla...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakimevi'nde düzenlenen Kadın Muhtarlarla İstişare Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakimevi'nde düzenlenen Kadın Muhtarlarla...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakimevi'nde düzenlenen Kadın Muhtarlarla İstişare Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakimevi'nde düzenlenen Kadın Muhtarlarla...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakimevi'nde düzenlenen Kadın Muhtarlarla İstişare Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da 42 Yıllık Öğretmene Duygu Dolu Veda
2
Serhat Akın'a Silahlı Saldırı Davası İddianamesi Hazırlandı
3
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İlahiyat Fakülteleri Sempozyumunda Konuştu
4
Sultangazi'deki Şantiyedeki Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Biden’e Liyakat Nişanı Takdim Etti
6
İstanbul'da 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı Başladı

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor