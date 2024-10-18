Kadın Muhtarlarla İstişare Toplantısı'nda Şiddetle Mücadele Vurgusu

Bakan Göktaş, Kadın Muhtarlarla Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da gerçekleştirilen Kadın Muhtarlarla İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Şiddet Olaylarına Dikkat Çekti

Göktaş, muhtarlara şiddet vakalarını bildirmeleri için çağrıda bulunarak, mağdurların ihtiyaç duyduğu desteğe daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olabileceklerini belirtti.

Toplantıda, kadın muhtarların mahallelere hizmet sunmakla kalmayıp aynı zamanda bu hizmetlerin kalitesini artırdıklarını ifade eden Göktaş, kadınların toplumsal hayatta daha aktif bir şekilde yer almasının önemine vurgu yaptı.

Kadınların Rolü ve Yeni Hizmet Modelleri

Göktaş, kadınların yerel yönetimlerdeki temsilinin artırılmasının ülkenin refah seviyesine olumlu katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Bu amaçla yeni hizmet modellerinin geliştirilerek kadınların iş hayatına katılımının destekleneceğinin altını çizdi.

Şiddetle Mücadele Stratejileri

Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet konusunda büyük bir hassasiyetle durduklarını vurgulayan Göktaş, bu mesele ile mücadele etmek için çeşitli stratejiler ve eylem planları geliştirdiklerini açıkladı.

Göktaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde kalıcı çözümler üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sosyal Risk Haritaları ve Takip Sistemleri

Sosyal risk haritalarının çıkarılması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Göktaş, bu haritalar ile sosyal olguların daha iyi bir bütünlükle ele alınacağını ifade etti.

Muhtarların Önemi

Bakan Göktaş, muhtarların sosyo-ekonomik yapıdaki rollerinin önemini vurgulayarak, Türkiye Yüzyılı'nda muhtarlık kurumunun ülke kalkınmasına katkıda bulunacağını düşündüğünü belirtti.

Son olarak, Türkiye'nin her mahallesine sağladıkları katkılar için muhtarlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakimevi'nde düzenlenen Kadın Muhtarlarla İstişare Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakimevi'nde düzenlenen Kadın Muhtarlarla İstişare Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakimevi'nde düzenlenen Kadın Muhtarlarla İstişare Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakimevi'nde düzenlenen Kadın Muhtarlarla İstişare Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakimevi'nde düzenlenen Kadın Muhtarlarla İstişare Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.