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Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası Kuruldu: Kadın Girişimciliğine Destek

Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası (Kadın-TİS), kadın girişimciliği ve istihdamını desteklemek amacıyla kuruldu.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:49
Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası Kuruldu: Kadın Girişimciliğine Destek

Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası Kuruldu

Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası (Kadın-TİS), kadın girişimcilerin ve işverenlerin haklarını korumak, iş yaşamında eşit fırsatlar sağlamak ve kadınların ekonomik güçlenmesini desteklemek amacıyla kuruldu. Sendikanın Genel Başkanı Esra Oksay, yazılı açıklamasında, 23 kadın girişimci ve işverenin bir araya geldiği bu inisiyatifin, 11 Ocak tarihinde hayata geçirildiğini belirtti.

Kadınların Ekonomik Güçlenmesi İçin Kadın-TİS

Oksay, sendikalarının öncelikli amacının kadın girişimci ve işverenlerin haklarını korumak olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "İlk genel kurulumuzu yaparak sendikamızı faaliyete geçirdik. Hedefimiz, kadınların iş yaşamında eşit fırsatlar elde etmesini sağlamak ve toplum içinde daha aktif olmalarını desteklemektir. Kadın girişimciliği ve kadın istihdamını güçlendirerek, sendikacılığa kadın eli değmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tüm girişimci kadınları sendikamıza üye olmaya davet ediyoruz."

Kadın girişimcilerin ve işverenlerin haklarını korumak, iş yaşamında eşit fırsatlar sağlamak ve...

Kadın girişimcilerin ve işverenlerin haklarını korumak, iş yaşamında eşit fırsatlar sağlamak ve kadınların ekonomik güçlenmesini desteklemek amacıyla Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası (Kadın-TİS) kuruldu. Kadın-TİS Genel Başkanı Esra Oksay, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kadın girişimcilerin ve işverenlerin haklarını korumak, iş yaşamında eşit fırsatlar sağlamak ve...

Kadın girişimcilerin ve işverenlerin haklarını korumak, iş yaşamında eşit fırsatlar sağlamak ve kadınların ekonomik güçlenmesini desteklemek amacıyla Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası (Kadın-TİS) kuruldu. Kadın-TİS Genel Başkanı Esra Oksay, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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