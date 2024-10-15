Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yeni Adımlar

Yeni Çözümler ve Stratejiler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kültür, Sanat ve Medyanın Dönüştürücü Gücüyle Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Toplantısı"nda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. "Aile Rehberi Sistemi" ile Hızlı Müdahale

Göktaş, Aile Rehberi Sisteminin Türkiye genelinde yaygınlaşmasının hedeflendiğini belirterek, talep eden haneleri daha yakından takip edeceklerini ifade etti. "Amacımız, meydana gelmeden sorunlara hızlı ve etkili çözümler bulmak," dedi.

Medyanın Rolü ve Sorunlar

Göktaş, medyanın toplumsal duygu ve davranışlar üzerindeki etkisini vurgularken, "Medya, toplumu değiştirme potansiyeline sahiptir. Bu potansiyelin yönetimi bu toplantının ana gündemi" diye konuştu.

Bakan Göktaş, 2024-2028 Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı hakkında bilgi vererek, dijitalleşmenin aile yapısını nasıl etkilediğine dikkat çekti. Ayrıca, kadının medyada daha doğru temsil edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplumsal Seferberlik ve Duyarlılık Çağrısı

Göktaş, kadınlara yönelik şiddetle mücadelede toplumsal bir seferberlik ruhunun gerektiğini belirtti. "Topyekun bir mücadele verme zamanı! Kadınların ve çocukların toplumda güçlenmesi için azimle çalışmalıyız," dedi.

Konuşmaların ardından basına kapatılan etkinlikte, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ile Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan da söz aldı. Programın devamında çeşitli istişarelerde bulunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Bakanlığın ev sahipliğinde düzenlenen "Kültür, Sanat ve Medyanın Dönüştürücü Gücüyle Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Bakanlığın ev sahipliğinde düzenlenen "Kültür, Sanat ve Medyanın Dönüştürücü Gücüyle Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Bakanlığın ev sahipliğinde düzenlenen "Kültür, Sanat ve Medyanın Dönüştürücü Gücüyle Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Bakanlığın ev sahipliğinde düzenlenen "Kültür, Sanat ve Medyanın Dönüştürücü Gücüyle Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Bakanlığın ev sahipliğinde düzenlenen "Kültür, Sanat ve Medyanın Dönüştürücü Gücüyle Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Bakanlığın ev sahipliğinde düzenlenen "Kültür, Sanat ve Medyanın Dönüştürücü Gücüyle Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Bakanlığın ev sahipliğinde düzenlenen "Kültür, Sanat ve Medyanın Dönüştürücü Gücüyle Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.