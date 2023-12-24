Kahramanmaraş Nurhak'ta korkutan deprem

Bugün, Kahramanmaraş'ın Nurhak bölgesinde saat 8.52 sularında 3.2 şiddettinde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 6 Şubat'taki önceki depremlerden sonra hala devam eden artçı sarsıntılarla birlikte, tam 5 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kahramanmaraş, özellikle 6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrasında hala etkisini sürdüren artçı sarsıntılarla bir kez daha sallandı. Bugünkü deprem, yerel saatle 8.52'de meydana geldi ve 5 kilometre derinliğe sahipti.