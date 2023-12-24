Kahramanmaraş Nurhak'ta korkutan deprem
Kahramanmaraş'ın Nurhak bölgesinde, 24 Aralık Pazar günü saat 8.52 civarında şiddetli bir deprem meydana geldi.
Bugün, Kahramanmaraş'ın Nurhak bölgesinde saat 8.52 sularında 3.2 şiddettinde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 6 Şubat'taki önceki depremlerden sonra hala devam eden artçı sarsıntılarla birlikte, tam 5 kilometre olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kahramanmaraş, özellikle 6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrasında hala etkisini sürdüren artçı sarsıntılarla bir kez daha sallandı. Bugünkü deprem, yerel saatle 8.52'de meydana geldi ve 5 kilometre derinliğe sahipti.