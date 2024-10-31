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Kahramanmaraş'ta Ata İşkencesi: 1 Zanlı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta bir ata işkence yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:46
Kahramanmaraş'ta Ata İşkencesi: 1 Zanlı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Hayvana İşkence İddiası

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, bir ata işkence yaptıkları öne sürülen iki kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından bir kişi tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Jandarma Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyoğlu Mahallesi'nde bir atın duvara bağlanarak sopayla dövüldüğü anların sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçti. Ekipler, hayvana işkence eden iki kişinin kimliğini tespit ederek M.A. ve H.A. isimli şahısları gözaltına aldı.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılamada M.A. tutuklanırken, H.A. serbest kaldı. Olay, bölge halkında büyük bir tepkiyle karşılandı.

Bu durum, hayvan hakları konusunda yapılması gerekenlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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