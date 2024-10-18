Kahramanmaraş'ta Beton Mikserine Büyük Ceza

Kahramanmaraş'ta Yola Harç Dökme Olayı

Kahramanmaraş'ta yola harç dökerek ilerleyen bir beton mikserinin sürücüsüne bağlı olan firmaya 106 bin lira ceza kesildi.

Olayın Ayrıntıları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, bir beton mikserinin cadde üzerinde seyir halindeyken yola harç dökmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçti.

Belirlenen olay yeri, Onikişubat ilçesinde Oruç Reis Mahallesi Hayati Vasfi Taşyürek Caddesi oldu.

Firmaya Ceza Uygulandı

Zabıta ekipleri, beton mikserini işleten firmayı hızlı bir şekilde tespit etti ve ilgili kanun maddeleri doğrultusunda 106 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kahramanmaraş'ta, yola harç dökerek ilerleyen beton mikserini kullanan sürücünün bağlı olduğu firmaya 106 bin lira ceza kesildi.

Kahramanmaraş'ta, yola harç dökerek ilerleyen beton mikserini kullanan sürücünün bağlı olduğu firmaya 106 bin lira ceza kesildi.