Kahramanmaraş'ta Enerji İçecekleri Yerine Doğal Kış Çaylarına Talep Arttı

Zararları konuşulan enerji içecekleri, vatandaşları bitkisel çaylara yönlendirdi

Kahramanmaraş’ta enerji içeceklerinin zararlarının bir bir ortaya çıkması, özellikle doğal kış çaylarına olan ilgiyi artırdı. Vatandaşlar, kış mevsiminde hastalıklara karşı direnci yükseltmek amacıyla zararlı enerji içecekleri yerine bitkisel çözümleri tercih ediyor.

Aktarlarda ıhlamur, adaçayı, zencefil, tarçın, kuşburnu, keçiboynuzu pekmezi ve çeşitli karışık kış çaylarına yönelik talep gözle görülür şekilde arttı. Sıcak içecek ihtiyacının karşılanmasında doğal ürünler ön plana çıkıyor.

Bir aktar, kış aylarında sıcak içecek tüketimine ihtiyaç duyan vatandaşların enerji içeceği yerine bitkisel ürünler talep ettiğini belirterek özellikle zencefil-bal karışımı, kuşburnu ve adaçayının rağbet gördüğünü ifade etti. Mevsimsel soğuk algınlığı dönemlerinde hazır içecekler yerine doğal karışımlara ilginin arttığı vurgulandı.

Müşteriler, günlük tüketimde sıcak bitkisel içeceklerin hem ekonomik hem de sağlıklı olduğunu dile getiriyor. Bu eğilim, şehirdeki aktarların raflarında değişimi net şekilde yansıtıyor.

Hatice Ağzıtemiz, "Günde en az bir bardak bitki çayı tüketmeye çalışıyorum. Soğuk aylarda hastalıklardan korunmak için çok iyi bir tercih" dedi.

Serkan Aydoğar da "Ihlamur, papatya ve biskus gibi bitkileri kullanmayı tercih ediyoruz" diye konuştu.

Nazım Sayar ise şunları söyledi: "Birçok bitkiler mikrop öldürücü ve gribe, soğuk algınlığına iyi gelen ilaçlardır."

