Kahramanmaraş'ta Firari Hükümlü İ.A Yakalandı
Emniyetin koordineli çalışması sonucu operasyon
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A, saklandığı adreste yakalandı.
İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.