Kahramanmaraş'ta hükümlülerin işletmesi için kafeterya açılışı yapıldı

Ceza infaz kurumu bahçesinde kafeterya ve restoran kuruldu. Adalet Bakanlığı'nın projesi sayesinde hükümlüler, infaz koruma memurlarının denetiminde burada eğitim alacak ve hizmet sunacak. Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Hüsnü Gezginci, açılış töreninde, hükümlü ve tutuklulara meslek kazandırmak ve mesleklerini sürdürmelerini sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Gezginci, ceza infaz kurumlarında iş yurtları atölyelerinde hükümlü ve tutuklulara uzman ustalar eşliğinde meslek eğitimi verdiklerini söyledi. "Sektörlerle işbirliği içerisinde milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlere sahip girişimci ve üretken, ulusal ve uluslararası mesleki yeterlilik kazanmış bireyler olmaları noktasında hassasiyet gösteriyoruz." dedi. Gezginci, iş yurtları atölye ve tesislerinde mobilyadan tekstile, el sanatlarından kuyumculuğa, tarım ve hayvancılıktan gıda üretimine kadar yaptıkları çalışmalarla örnek bir kurum olmayı hedeflediklerini belirtti.

Hüsnü Gezginci, yeni açılan binada hükümlü ve tutuklulara meslek öğrettiklerini söyledi. Kahramanmaraş Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumları'nda perde ve baharat üretimi yaptıklarını, bunun yanında restoran ve kafe hizmeti de verdiklerini ifade etti.