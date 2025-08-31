Kahramanmaraş'ta Siber Suç Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, "bilişim sistemlerini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçunu işlediği değerlendirilen kişilere yönelik müdahale yapıldı.

Operasyon kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına yetkisiz erişim sağladıkları, vatandaşlara ait kişisel verileri internet ortamında yasa dışı sorgu paneli aracılığıyla ele geçirip sattıkları tespit edilen M.R.K, E.G. ve M.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.