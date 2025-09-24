Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı; uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi ve şüpheliler tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 15:58
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Zanlıların üzerinde ve ikametlerinde bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan 2 zanlı, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

