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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 20:01
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 3 kişi tutuklandı. İddialara göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahısların yakalanması için çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, kent merkezinde belirlenen adreslerde yapılan baskınlarda C.Ö, H.S.O ve M.F.K isimli şahıslar gözaltına alındı. Arama işlemleri sırasında bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik, tutuklama talebini kabul ederek, şüphelileri "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutukladı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı....

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Aramada bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı....

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Aramada bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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