Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Operasyonu: Tacir Tutuklandı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı; üzerinde ve adresinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:07
Operasyon ve Ele geçirilenler

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmada bir şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Yakalanan şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda 4,42 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 29,48 gram bonzai, 5 sentetik ecza hapı ve 1 adet aseton ele geçirildi.

Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KOM Şube Müdürlüğü Operasyonu

Öte yandan KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda ise 9 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi ve 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

