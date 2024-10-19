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Kahramanmaraş'taki Deprem Üzerine İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Açıklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kahramanmaraş'taki 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durum olmadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 15:09
Kahramanmaraş'taki Deprem Üzerine İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Açıklama

Kahramanmaraş'taki Deprem Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, AFAD ve ilgili kurumların anında saha taramalarına başladığını vurguladı.

Çalışmalar Sürüyor

Bakan Yerlikaya, "Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

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