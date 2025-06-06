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Kahramanmaraş'taki Depremzedeler Kurban Bayramı'nı Yeni Evlerinde Kutluyor

Kahramanmaraş'ta depremzedeler, TOKİ'nin inşa ettiği yeni evlerinde ilk Kurban Bayramı'nı sevinçle geçiriyor.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 15:29
Kahramanmaraş'taki Depremzedeler Kurban Bayramı'nı Yeni Evlerinde Kutluyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evlerini kaybeden depremzedeler, Kurban Bayramı'nı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen yeni yuvalarında kutluyor.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından afetzedelerin yaralarının sarılması için devletin tüm imkanlarıyla yürüttüğü çalışmalar aralıksız sürüyor.

Vali Ünlüer’dan Açıklama

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Valiliği YİKOP işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda büyük mesafe katedildiğini açıkladı.

81 bin bağımsız birimin inşasının sürdüğünü dile getiren Ünlüer, "Şu ana kadar 34 bin 600 bağımsız birim hak sahiplerine kura çekimiyle teslim edildi. İnşallah bu bayramda kendi yuvalarında huzurla oturacaklar," diye konuştu.

Ailelerin Mutluluğu

Konutlarına yerleşen bazı aileler, Kurban Bayramı'nı yeni yuvalarında karşılamanın sevincini yaşıyor.

Kalıcı konutlara taşınan Bahar Gök, yaşanan afetin ardından zor günler geçirdiklerini ancak devletin kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığını ifade etti. Evini çok beğendiğini belirten Gök, "Çocuklarımla bize ev çıktı. Rabbime şükürler olsun. Bu kadar güzel beklemiyordum. Evimizden memnunuz. Allah'a şükür, çocuklarımın da benim de evim çok güzel. Devletimizden Allah razı olsun. İlk Kurban Bayramı'mızı mutlu ve huzurlu geçireceğiz," dedi.

Pınar Gök de emeği geçenlere teşekkür ederek, "Şimdi evimize geçtik. Çok şükür rahatız, bundan önce Ramazan Bayramı'nı geçirmiştik. İlk Kurban Bayramı'nı geçiriyoruz. Bugünlerimize çok şükür, devletten Allah razı olsun. İki bayramı bir arada yaşıyoruz, hem evimizin teslimi hem de bayram telaşesi çok güzel," şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan depremzedeler, Kurban...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan depremzedeler, Kurban Bayramı'nı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen yeni evlerinde kutluyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan depremzedeler, Kurban...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan depremzedeler, Kurban Bayramı'nı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen yeni evlerinde kutluyor.

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