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Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi Davası Devam Ediyor

Ebrar Sitesi A Blok'un yıkımıyla ilgili davada, sanıkların yargı süreci devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 18:47
Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi Davası Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi A Blok Davası

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonucu yıkılan Ebrar Sitesi A Blok'ta yaşanan felakette 58 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı. Bu olayla ilgili olarak 5 sanığın yargılanmasına Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.

Duruşmaya Katılım

Duruşmaya, başka bir davadan tutuklu olan sanık Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılım sağladı. Ayrıca, müştekiler ve sanık avukatları duruşma salonunda yer aldı.

Sanıkların İfadeleri

Firari sanık Mustafa Timurbanga ve tutuksuz sanıklar Ahmet D. ile Meliha T. duruşmada hazır bulunmadı. Sanık Tevfik Tepebaşı, savunmasında toplamda 10 davadan yargılandığını ve suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep etti. Diğer sanık Atilla Öz, önceki beyanında tahliye edilme talebini yineledi.

Tanık İfadesi

Ebrar Sitesi'nin elektrik işlerini üstlenen E.I., tanık olarak verdiği ifadede, iş için Ahmet D., Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz ve firari sanık Mustafa Timurbanga ile muhatap olduğunu aktardı.

Mahkemenin Kararı

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 23 Ocak 2025 tarihine erteledi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla 22 yıl altı ay hapis cezası talep edilmektedir.

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