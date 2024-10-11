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Kahverengi Kokarca Tehdidine Karşı Fındık Üreticileri Birleşiyor

Karadeniz Bölgesi'nde kahverengi kokarca zararlısına karşı yoğun mücadeler sürüyor. Eğitim ve biyolojik yöntemlerle etkili sonuçlar hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 11:18
Kahverengi Kokarca Tehdidine Karşı Fındık Üreticileri Birleşiyor

Kahverengi Kokarcanın Tehdidi Büyüyor

Ordu, Giresun ve Trabzon gibi illerde fındık ve diğer tarımsal ürünlere ciddi zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı devlet ve ilgili kuruluşlar iş birliği yaparak mücadeleleri sıklaştırdı.

Mücadele Çalışmaları Geleneği

Giresun'da, son dönemde popülasyonu artan kahverengi kokarcaya karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz yıl zararlının etkisi sadece birkaç bölgede hissedilirken bu yıl fındık üretimi yapılan tüm ilçelerde tespit edildi.

Eğitim ve Feromon Tuzakları

Bu yıl içinde 4,305 kişiye eğitim verilirken, 975 feromon tuzak zararlının yoğun olduğu bölgelere yerleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, Fındık Araştırma Enstitüsü laboratuvarında 5,000 samuray arısı üretildi ve Giresun genelinde 23,000 samuray arısının doğaya salınımı gerçekleştirildi.

Toplantılar ve İlaçlama Planları

Bundan önce, Giresun Valiliği öncülüğünde yapılan bir toplantıda, ilgili sektör temsilcileri bir araya gelerek mekanik ve biyolojik mücadelenin yanı sıra ilaçlama yöntemlerini tartıştı. Doğa dostu bir yaklaşım benimsendi ve bu yılın kış mevsiminde belirlenen alanlarda ilaçlama yapılacak.

Çiftçilerle İş Birliği ve Eğitim

Trabzon Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, bölgede 300 rakım bandına kadar zararlının yoğun görüldüğünü belirterek, çiftçilere 60,000 eğitim verildiğini söyledi. İlçelerdeki kışlakların belirlenip ilaçlama çalışmaları yürütülecek.

Ordu'daki Mücadele Çalışmaları

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kahverengi kokarcayla mücadelede mekanik, kimyasal ve biyoteknik yöntemlerin benimsendiğini vurguladı. Geçtiğimiz yıl içinde ilaçlama yapılanların sayısının 40,000 olduğu ve 100,000 kışlakta yeni ilaçlama çalışmaları yapma hedefinin bulunduğu kaydedildi.

Sonuç: Birlikte Başarmak

Üreticilere seslenen Kaplan, toplum olarak bu tehditin üstesinden gelemeyecek hiçbir şey olmadığını belirterek, birlikteliğin önemine dikkat çekti. Ordu'da da aynı kararlılıkla mücadelenin sürdürüleceği ifade edildi.

Ordu, Trabzon ve Giresun'da fındık başta olmak üzere meyve ve sebzelere zarar veren kahverengi...

Ordu, Trabzon ve Giresun'da fındık başta olmak üzere meyve ve sebzelere zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı kimyasal ve biyolojik mücadele hız kesmeden sürdürülüyor. Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Ordu, Trabzon ve Giresun'da fındık başta olmak üzere meyve ve sebzelere zarar veren kahverengi...

Ordu, Trabzon ve Giresun'da fındık başta olmak üzere meyve ve sebzelere zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı kimyasal ve biyolojik mücadele hız kesmeden sürdürülüyor. Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Ordu, Trabzon ve Giresun'da fındık başta olmak üzere meyve ve sebzelere zarar veren kahverengi...

Ordu, Trabzon ve Giresun'da fındık başta olmak üzere meyve ve sebzelere zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı kimyasal ve biyolojik mücadele hız kesmeden sürdürülüyor. Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Ordu, Trabzon ve Giresun'da fındık başta olmak üzere meyve ve sebzelere zarar veren kahverengi...

Ordu, Trabzon ve Giresun'da fındık başta olmak üzere meyve ve sebzelere zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı kimyasal ve biyolojik mücadele hız kesmeden sürdürülüyor. Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Ordu, Trabzon ve Giresun'da fındık başta olmak üzere meyve ve sebzelere zarar veren kahverengi...

Ordu, Trabzon ve Giresun'da fındık başta olmak üzere meyve ve sebzelere zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı kimyasal ve biyolojik mücadele hız kesmeden sürdürülüyor. Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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