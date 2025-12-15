DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,17 -0,03%
ALTIN
5.957,37 -1,01%
BITCOIN
3.836.434,83 -1,34%

Kaja Kallas: Donbas ele geçirilirse tüm Ukrayna tehlikede — Tazminat kredisi Brüksel gündeminde

Kaja Kallas, Donbas'ın düşmesinin tüm Ukrayna için dönüm noktası olacağını vurguladı; AB, 18 Aralık'ta tazminat kredisi kararını ele alacak.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:22
Kaja Kallas: Donbas ele geçirilirse tüm Ukrayna tehlikede — Tazminat kredisi Brüksel gündeminde

Kaja Kallas: Donbas uyarısı ve AB'nin kritik haftası

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine ilişkin uyarılarda bulundu. Brüksel'de düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde konuşan Kallas, bu haftanın AB Liderler Zirvesi nedeniyle Ukrayna'nın finansmanı açısından belirleyici olduğunu söyledi.

Kallas, toplantıda Ukrayna'nın yanı sıra Rusya'nın gölge filosu, Ermenistan ve yaklaşan seçimler, Çin ve ekonomik güvenlik, Orta Doğu, Suriye ve Lübnan meselelerinin de ele alınacağını aktardı.

"Donbas ele geçirilirse kale düşer"

Ukrayna'ya sağlanabilecek güvenlik garantilerine ilişkin soruya yanıt veren Kallas, Donbas'ın önemine vurgu yaptı. Kallas, "Donbas'ın Putin'in nihai hedefi olmadığını anlamamız gerekiyor. Donbas ele geçirilirse kale düşer ve ardından tüm Ukrayna için ilerlerler" ifadelerini kullandı.

Kallas, NATO'ya katılma tercihinin arkasındaki gerekçeleri hatırlatarak İsveç, Finlandiya ve Baltık ülkelerinin savunma şemsiyesini aradıklarını, somut güvenlik garantilerinin sadece kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini söyledi. "Gerçek askerler, gerçek kabiliyetler" gerektiğini vurguladı ve tarihten ders çıkarılması gerektiğini belirtti.

Tazminat kredisi görüşmeleri zorlaşıyor

Ukrayna'ya finansman sağlanmasına ilişkin planlar hakkında Kallas, bu hafta finansman kararının kritik olduğunu ve farklı seçeneklerin masada bulunduğunu ifade etti. AB Liderler Zirvesi'nde karar alınmadan ayrılmayacaklarını hatırlatan Kallas, en güvenilir seçeneğin tazminat kredisi olduğunu söyledi: "Henüz orada değiliz ve görüşmeler giderek zorlaşıyor ama çalışıyoruz. Hala birkaç günümüz var."

Kallas, tazminat kredisi planının ilk önerilere göre farklı olduğunu belirterek bu mekanizmanın nitelikli çoğunluk oyuyla kabul edilebileceğini, ancak Belçika'nın endişelerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi. Belçika'nın Euroclear aracılığıyla elinde bulundurduğu Rus varlıklarının süreci etkileyeceğine dikkat çekti.

Rus varlıkları, Euroclear ve Belçika'nın çekinceleri

Brüksel'de tartışılan tazminat kredisi modeli, Rusya Merkez Bankası'nın Avrupa'daki dondurulmuş varlıklarının teminat gösterilmesi esasına dayanıyor. Bu varlıkların büyük kısmını elinde bulunduran Euroclear'ın merkezi ve Belçika'nın onayı, planın hayata geçirilmesi için kritik kabul ediliyor.

Belçika, Rusya'nın tepkileri ve olası hukuki riskler nedeniyle yükün tüm AB tarafından paylaşılmasını talep etmiş; bazı üyeler ise mali desteğin ortak borçlanmayla sağlanmasını istemişti. AB üyeleri ayrıca Ukrayna'ya kredi vermek üzere teminat gösterilecek Rus varlıklarının süresiz dondurulması kararı almıştı.

Orban'ın itirazı: "Bu bir savaş ilanıdır"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, nitelikli çoğunlukla alınacak böyle bir dış politika kararını eleştirmiş ve adımı hukuksuz saymıştı. Orban, "Bu bir savaş ilanıdır. 200-300 milyar euro varlığın kaybedilip de bunun herhangi bir sonuç doğurmamış olması vaki değildir. Rusya'nın Belçika'daki parası, savaş patlak verdiğinde dondurulmuştu. Şimdi bu paraya el uzatmak istiyorlar. Bu fazlasıyla sıra dışı ve tehlikeli bir adım" diye konuşmuştu.

AB içinde tazminat kredisi tartışmalarının 18 Aralık Perşembe günü Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesinde sonuca bağlanması bekleniyor.

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKASI YÜKSEK TEMSİLCİSİ KAJA KALLAS...

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKASI YÜKSEK TEMSİLCİSİ KAJA KALLAS, UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDA YER ALAN DONBAS BÖLGESİNE İLİŞKİN, "DONBAS'IN PUTİN'İN NİHAİ HEDEFİ OLMADIĞINI ANLAMAMIZ GEREKİYOR. DONBAS ELE GEÇİRİLİRSE KALE DÜŞER VE ARDINDAN TÜM UKRAYNA İÇİN İLERLERLER" DEDİ. (EPA)

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKASI YÜKSEK TEMSİLCİSİ KAJA KALLAS...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize Güneysu'da Veresiye Tartışması Bakkalı Ateşe Sürdü
2
Arguvan'a 114.6 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı Tamamlandı
3
Battalgazi Belediyesi Pınarbaşı Göleti'nde Detaylı Temizlik Çalışması
4
Elazığ'da 3 Köyün İçme Suyu Boru Hatları Tamamlandı
5
Ağrı'da Tırda 2 bin 500 adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi — Şüpheli Tutuklandı
6
Osmaniye Kayalı'daki Trafik Kazası: 3 Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
İstanbul-Samsun Otobüsünde 65 Yaşındaki Yolcu Hayatını Kaybetti

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri