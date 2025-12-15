Kaja Kallas: Donbas ele geçirilirse tüm Ukrayna tehlikede — Tazminat kredisi Brüksel gündeminde

Kaja Kallas: Donbas uyarısı ve AB'nin kritik haftası

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine ilişkin uyarılarda bulundu. Brüksel'de düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde konuşan Kallas, bu haftanın AB Liderler Zirvesi nedeniyle Ukrayna'nın finansmanı açısından belirleyici olduğunu söyledi.

Kallas, toplantıda Ukrayna'nın yanı sıra Rusya'nın gölge filosu, Ermenistan ve yaklaşan seçimler, Çin ve ekonomik güvenlik, Orta Doğu, Suriye ve Lübnan meselelerinin de ele alınacağını aktardı.

"Donbas ele geçirilirse kale düşer"

Ukrayna'ya sağlanabilecek güvenlik garantilerine ilişkin soruya yanıt veren Kallas, Donbas'ın önemine vurgu yaptı. Kallas, "Donbas'ın Putin'in nihai hedefi olmadığını anlamamız gerekiyor. Donbas ele geçirilirse kale düşer ve ardından tüm Ukrayna için ilerlerler" ifadelerini kullandı.

Kallas, NATO'ya katılma tercihinin arkasındaki gerekçeleri hatırlatarak İsveç, Finlandiya ve Baltık ülkelerinin savunma şemsiyesini aradıklarını, somut güvenlik garantilerinin sadece kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini söyledi. "Gerçek askerler, gerçek kabiliyetler" gerektiğini vurguladı ve tarihten ders çıkarılması gerektiğini belirtti.

Tazminat kredisi görüşmeleri zorlaşıyor

Ukrayna'ya finansman sağlanmasına ilişkin planlar hakkında Kallas, bu hafta finansman kararının kritik olduğunu ve farklı seçeneklerin masada bulunduğunu ifade etti. AB Liderler Zirvesi'nde karar alınmadan ayrılmayacaklarını hatırlatan Kallas, en güvenilir seçeneğin tazminat kredisi olduğunu söyledi: "Henüz orada değiliz ve görüşmeler giderek zorlaşıyor ama çalışıyoruz. Hala birkaç günümüz var."

Kallas, tazminat kredisi planının ilk önerilere göre farklı olduğunu belirterek bu mekanizmanın nitelikli çoğunluk oyuyla kabul edilebileceğini, ancak Belçika'nın endişelerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi. Belçika'nın Euroclear aracılığıyla elinde bulundurduğu Rus varlıklarının süreci etkileyeceğine dikkat çekti.

Rus varlıkları, Euroclear ve Belçika'nın çekinceleri

Brüksel'de tartışılan tazminat kredisi modeli, Rusya Merkez Bankası'nın Avrupa'daki dondurulmuş varlıklarının teminat gösterilmesi esasına dayanıyor. Bu varlıkların büyük kısmını elinde bulunduran Euroclear'ın merkezi ve Belçika'nın onayı, planın hayata geçirilmesi için kritik kabul ediliyor.

Belçika, Rusya'nın tepkileri ve olası hukuki riskler nedeniyle yükün tüm AB tarafından paylaşılmasını talep etmiş; bazı üyeler ise mali desteğin ortak borçlanmayla sağlanmasını istemişti. AB üyeleri ayrıca Ukrayna'ya kredi vermek üzere teminat gösterilecek Rus varlıklarının süresiz dondurulması kararı almıştı.

Orban'ın itirazı: "Bu bir savaş ilanıdır"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, nitelikli çoğunlukla alınacak böyle bir dış politika kararını eleştirmiş ve adımı hukuksuz saymıştı. Orban, "Bu bir savaş ilanıdır. 200-300 milyar euro varlığın kaybedilip de bunun herhangi bir sonuç doğurmamış olması vaki değildir. Rusya'nın Belçika'daki parası, savaş patlak verdiğinde dondurulmuştu. Şimdi bu paraya el uzatmak istiyorlar. Bu fazlasıyla sıra dışı ve tehlikeli bir adım" diye konuşmuştu.

AB içinde tazminat kredisi tartışmalarının 18 Aralık Perşembe günü Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesinde sonuca bağlanması bekleniyor.

