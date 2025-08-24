DOLAR
Kaleköy'de Yaralanan Kişiye Sahil Güvenlikten Tıbbi Tahliye

Antalya'nın Demre ilçesinde araçla ulaşımı olmayan Kaleköy'de düşerek yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince iskeleden tahliye edilerek 112 ekiplerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 16:39
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Demre ilçesi sınırları içinde, araçla ulaşımı olmayan Kaleköy mevkiinde bir kişi düşerek yaralandı.

Olay yerinde müdahale ve tahliye

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, yaralıyı iskeleden Sahil Güvenlik botu ile tahliye etti.

Tahliye edilen yaralı, Demre Limanında hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı daha sonra ambulansla Demre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

