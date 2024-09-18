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Kamala Harris'ten Donald Trump'a Geçmiş Olsun Telefonu

Kamala Harris, eski Başkan Trump'a suikast girişiminden sonra geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:11
Kamala Harris'ten Donald Trump'a Geçmiş Olsun Telefonu

Kamala Harris'ten Trump'a Geçmiş Olsun Mesajı

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris, eski Başkan Donald Trump’a yapılan suikast girişimi sonrası bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Görüşmenin Detayları

The Hill gazetesinin aktardığına göre, bir etkinlikte konuşan Harris, Trump’a geçmiş olsun dileklerini iletmek amacıyla kendisini aradığını duyurdu. Harris, görüşmesi esnasında ABD’de politik şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği mesajını tekrar vurgulayarak, "Demokratik yollarla demokrasimizi korumak için mücadele etmeliyiz. Politik şiddete hayır!" ifadelerini kullandı.

Trump’tan Yanıt ve Şakalar

Trump ise yaptığı açıklamada, Biden ve Harris’in kendisini aradığını belirtirken, dönüşte kendisine ‘çok nazik’ davrandıklarını ifade etti. Biden’ın, "Olanlardan dolayı üzgünüm" demesinin ardından Trump, "Keşke aramasaydılar" şeklinde bir espri yaptı. Harris’in de görüşmede aynı biçimde kibar olduğunu belirterek, "Rakipler saygı uyandırmalı," dedi.

Olayın Gelişimi

Trump’ın 15 Eylül akşamı Florida’da bulunduğu bölgede silah seslerinin duyulması ve çevrede bir AK-47 silahının bulunması sonrası, yerel güvenlik güçleri bir şüpheliyi gözaltına almıştı. Trump, e-postasında "Asla pes etmeyeceğim" diyerek yaşadığı olayı anlatırken, "İyiyim ve güvendeyim," şeklinde bilgi verdi. FBI ise durumu "ciddi" olarak değerlendirmişti.

16 Eylül’de, olayla ilgili olarak hakim karşısına çıkan şüpheli, geçmişteki suç kayıtlarına sahip Ryan Wesley Routh, "ateşli silah bulundurmak" suçlamasıyla yargılanmakta. Trump, daha önce 13 Temmuz’daki Pensilvanya mitinginde uğradığı suikast girişiminde de kulağından yaralanarak kurtulmuştu.

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