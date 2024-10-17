Kamala Harris'ten Gazze İçin Önemli Mesaj

Kamala Harris'ten Gazze'de Savaşın Sona Ermesi Çağrısı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail hükümetinin Hamas lideri Yahya Sinvar'ın "öldürüldüğü" yönündeki açıklamaları sonrası önemli bir değerlendirmede bulundu.

Harris, "Gazze'de savaşın sona ermesinin zamanının geldiği" ifadelerini kullanarak, bölgedeki çatışmalara son verilmesi gerektiğine dikkat çekti. İsrailli yetkililerin Sinvar'ın Gazze'ye düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğine dair açıklamaları sonrası ABD Başkanı Joe Biden ve Harris ortak bir mesaj yayınladı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün İsrail için, ABD için ve dünya için iyi bir gün." ifadesine yer verdi. 7 Ekim 2023'ten itibaren, ABD'nin askeri olarak İsrail'e tam destek sağladığını belirten Biden, son gelişmeleri, "Usame bin Ladin'in 2011 yılında öldürülmesi ile kıyasladı."

Kamala Harris de basın toplantısında, "Adalet yerini buldu." diyerek, İsrail'i kutladı. Ayrıca, Hamas liderlerine karşı tüm operasyonlarında Tel Aviv ile yakın iş birliği içinde olduklarını belirtti.

Harris, "Bugün, Gazze'deki savaşı nihayet sona erdirmek için bize bir fırsat sunuyor." ifadelerini kullanarak, ateşkesin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Hamas lideri Sinvar'ın öldüğü haberinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’ye yönelik saldırıların devam edeceği yönündeki açıklamasını yaptı.

Netanyahu ve Biden Arasındaki Görüşme

Öte yandan, Netanyahu ile Biden'ın, Hamas lideri Sinvar'ın öldürülmesi üzerine telefonda görüştükleri bildirildi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Biden’ın Sinvar’ın yaşamını yitirdiği saldırı nedeniyle Netanyahu’yu tebrik ettiği belirtildi.

Ayrıca, Netanyahu ve Biden'ın, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için ortak bir fırsat doğduğu konusunda fikir birliğine vardıkları ve iş birliği yapma kararı aldıkları ifade edildi.