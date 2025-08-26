DOLAR
41,02 -0,06%
EURO
47,72 -0,06%
ALTIN
4.454,12 -0,45%
BITCOIN
4.523.553,83 -0,54%

Kamboçya Meclisi, "yabancı devletlerle komplo" halinde vatandaşlık iptalini onayladı

Ulusal Meclis, "ülkenin ulusal çıkarlarına zarar vermek için yabancı devletlerle komplo kurmaktan" suçlu bulunanların vatandaşlıklarının iptalini öngören tasarıyı kabul etti.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 10:11
Kamboçya Meclisi, "yabancı devletlerle komplo" halinde vatandaşlık iptalini onayladı

Kamboçya Meclisi, "yabancı devletlerle komplo" suçuna vatandaşlık iptali getiren tasarıyı kabul etti

Kamboçya Ulusal Meclisi, "ülkenin ulusal çıkarlarına zarar vermek için yabancı devletlerle komplo kurmaktan" suçlu bulunanların vatandaşlıklarının iptal edilmesini öngören tasarıyı kabul etti.

Oylama ve meclis kararı

Normal şartlarda 125 üyeden oluşan Ulusal Meclis'te oylamaya katılan 120 milletvekiliye karşılık, oy kullananların tamamı tasarıya lehte oy verdi. Tasarı, meclisten geçerek Senato'nun onayına sunuldu.

Tasarının kapsamı

Tasarı kapsamında çifte vatandaşlar, sonradan Kamboçya vatandaşlığı alanlar ve doğumla vatandaş olanlar yer alıyor. Bu düzenlemenin hangi somut eylemleri kapsadığı ise metinde belirlenen hükümlere göre uygulanacak.

Gerekçe ve tepkiler

Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Sar Sokha, vatandaşlık kanununda yapılacak bu yenilemenin, "ülkenin Tayland işgaliyle karşı karşıya olduğu bir dönemde" hayati önem taşıdığını vurguladı.

Öte yandan ülkedeki sivil toplum örgütleri tasarıyı eleştiriyor. Eleştirilerde, tasarının muğlak dilinin ve insanların ifade özgürlüğü üzerinde yaratacağı caydırıcı etkinin endişe kaynağı olduğu belirtildi.

Bu gelişme, Temmuz'daki sınır çatışmasının ardından Kamboçya'da hükümetin "yabancı devletlerle komplo kurmaya" karşı daha sıkı bir tutum aldığı bir dönemde gerçekleşti.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta 33 Şüpheli Tutuklandı: Arama Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
2
Tarım ve Orman Bakanlığı: Temmuzda 105.810 Denetim, %44,9 Toplu Tüketim Yerlerinde
3
Fatih'te taksiciyi darbeden sürücü gözaltına alındı
4
Muğla'da 3 Kurt Fotokapana Yansıdı — Nadir Görüntüler
5
Adana Akyatan’da 20 Yılda 270 Bin Yeşil Deniz Kaplumbağa Yavrusu Denize Ulaştı
6
FEMA'da 180'den fazla çalışandan uyarı: Katrina düzeyinde felaket riski
7
İBB'ye Tepki: Özel Halk Otobüsçüleri Biriken Alacakların Ödenmemesinden Mağdur

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu