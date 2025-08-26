Kamboçya Meclisi, "yabancı devletlerle komplo" halinde vatandaşlık iptalini onayladı

Kamboçya Meclisi, "yabancı devletlerle komplo" suçuna vatandaşlık iptali getiren tasarıyı kabul etti

Kamboçya Ulusal Meclisi, "ülkenin ulusal çıkarlarına zarar vermek için yabancı devletlerle komplo kurmaktan" suçlu bulunanların vatandaşlıklarının iptal edilmesini öngören tasarıyı kabul etti.

Oylama ve meclis kararı

Normal şartlarda 125 üyeden oluşan Ulusal Meclis'te oylamaya katılan 120 milletvekiliye karşılık, oy kullananların tamamı tasarıya lehte oy verdi. Tasarı, meclisten geçerek Senato'nun onayına sunuldu.

Tasarının kapsamı

Tasarı kapsamında çifte vatandaşlar, sonradan Kamboçya vatandaşlığı alanlar ve doğumla vatandaş olanlar yer alıyor. Bu düzenlemenin hangi somut eylemleri kapsadığı ise metinde belirlenen hükümlere göre uygulanacak.

Gerekçe ve tepkiler

Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Sar Sokha, vatandaşlık kanununda yapılacak bu yenilemenin, "ülkenin Tayland işgaliyle karşı karşıya olduğu bir dönemde" hayati önem taşıdığını vurguladı.

Öte yandan ülkedeki sivil toplum örgütleri tasarıyı eleştiriyor. Eleştirilerde, tasarının muğlak dilinin ve insanların ifade özgürlüğü üzerinde yaratacağı caydırıcı etkinin endişe kaynağı olduğu belirtildi.

Bu gelişme, Temmuz'daki sınır çatışmasının ardından Kamboçya'da hükümetin "yabancı devletlerle komplo kurmaya" karşı daha sıkı bir tutum aldığı bir dönemde gerçekleşti.