Kamçatka'da 7,7 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı

Yetkililer alarmda, uzmanlar inceleme yapıyor

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen depremin ardından bölgede tsunami uyarısı verildi. Kamçatka Bölgesi Valisi Vladimir Solodov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası uzmanların sosyal tesisleri ve konutları incelemeye başladığını ve tüm hizmetlerin yüksek alarma geçirildiğini bildirdi.

Vali Solodov, bölgenin başkenti Petropavlovsk-Kamçatskiy şehrinde sarsıntıların 4-6 şiddetinde hissedildiğini belirterek, tsunami tehdidi ilan edildiğini duyurdu. Vatandaşlara Halaktırskiy Plajı ve diğer tsunami tehlikesi taşıyan bölgelerden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Solodov, şu ana kadar yıkım veya ciddi hasar bilgisi bulunmadığını ifade etti ve güncellenen verilere göre depremin merkez üssündeki büyüklüğünün 7,7 olarak belirlendiğini aktardı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 111 kilometre doğusu olduğunu, depremin 39,5 kilometre derinlikte meydana geldiğini ve büyüklüğünün 7,4 olarak kaydedildiğini bildirdi.

Bölgede daha önce de 30 Temmuz tarihinde 8,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.