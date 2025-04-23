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Kamerun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kamerun’un başkenti Yaounde’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 17:22
Kamerun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kamerun’un başkentinde özel bir kutlama programı düzenledi.

Etkinlikte, Kamerun’da yaşayan Türk vatandaşları, çocuklar ve Kamerunlu davetliler ile bazı diplomatik temsilciler bir araya geldi.

Programda, çocuklara yönelik çeşitli oyunlar, eğlenceler ve kültürel aktiviteler gerçekleştirildi.

Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, yaptığı konuşmada, 23 Nisan’ın Türk milleti için hem egemenliğin hem de çocukların önemini simgeleyen özel bir gün olduğunu belirtti. Öskiper, bu anlamlı günün dünyadaki tüm çocuklara barış ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Etkinlik kapsamında davetlilere, Türk mutfağından çeşitli lezzetler sunuldu.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla...

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kamerun’un başkentinde kutlama programı düzenledi. Etkinlikte, Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, Kamerun’da yaşayan Türk vatandaşları ve çocuklarının yanı sıra Kamerunlu davetliler ile bazı diplomatik temsilciler de yer aldı.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla...

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kamerun’un başkentinde kutlama programı düzenledi. Etkinlikte, Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, Kamerun’da yaşayan Türk vatandaşları ve çocuklarının yanı sıra Kamerunlu davetliler ile bazı diplomatik temsilciler de yer aldı.

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