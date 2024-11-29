Kamerun'da Tekne Faciası: 20 Kişi Hayatını Kaybetti

Kamerun'da Tekne Faciası

Kamerun'da meydana gelen trajik bir olayda, motorlu bir teknenin alabora olması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak birçok kişi kayboldu.

Olayın Detayları

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Uzak-Kuzey bölgesinde bulunan Darak kasabasından Doro limanına hareket eden motorlu tekne, henüz bilinmeyen bir sebeple alabora oldu. Teknede bulunan yaklaşık 100 kişiden en az 20'sinin yaşamını yitirdiği bildirilirken, kaybolan kişiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.