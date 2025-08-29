Kamuya 8.000+ Personel Alımı: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Kamuya dev personel alımı: Son 5 gün kaldı

Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen on binlerce adayın beklediği ilan geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Jandarma Genel Komutanlığı, farklı branş ve eğitim seviyelerinde istihdam edilmek üzere toplamda 8.000'i aşkın personel alımı için duyuru yayımladı. Başvuruların son tarihi 03 Eylül 2025 olarak açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Alımı

Savunma sanayindeki dijital dönüşüm ve siber güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda MSB, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 56 sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu. Adaylar MSB Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavlarla belirlenecek ve bakanlığın büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde görev alacak.

Başvuru için adayların öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor. Eğitim şartı olarak fakültelerin dört yıllık bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik ve endüstri mühendisliği gibi bölümlerinden veya YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş yurt dışı kurumlarından mezun olma kriteri aranıyor. Ayrıca, diğer mühendislik bölümleri, fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji alanı bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümü mezunları da belirli pozisyonlar için başvuru yapabilecek.

Adaylardan yazılım ve ağ yönetimi gibi alanlarda en az 3 ila 5 yıl mesleki tecrübe ve güncel programlama dillerinden en az iki tanesini bildiklerini belgelemeleri talep ediliyor.

Jandarma'dan tarihi alım

Jandarma Genel Komutanlığı, 2026 yılı için rekor niteliğinde bir alım ilanı yayımladı. Toplam 8.000 erkek uzman erbaş istihdam edilecek. Branş dağılımı şu şekilde: 7.087 jandarma, 500 sıhhiyeci, 300 lojistik, 80 muhabere ve 10 havacılık personeli.

Başvurular 20 Ağustos – 03 Eylül 2025 tarihleri arasında internet üzerinden alınacak. Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, 01 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş olmak gibi kriterler yer alıyor.

Eğitim seviyesine göre farklı şartlar aranıyor: ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunları için 2023 veya 2024 yılına ait KPSS puanı şartı bulunurken, ilköğretim (ortaokul) mezunları KPSS'den muaf tutuluyor; ancak bu adayların ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olmaları gerekiyor.

Detaylı başvuru koşulları ve ilan metinleri ilgili kurumların resmi duyurularında yer almaktadır. Adayların son başvuru tarihlerini kaçırmamaları önem taşıyor.