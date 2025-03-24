Kanada'da Müslüman Kadına Saldırı: Başörtüsünü Yakmaya Çalışan Şüpheli Gözaltına Alındı

Ontario'da kütüphanede Müslüman bir kadına yönelik saldırı sonrası başörtüsünü yakmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 10:57
Kanada'da Müslüman Kadına Saldırı: Başörtüsünü Yakmaya Çalışan Şüpheli Gözaltına Alındı

Ontario'da Müslüman Kadına Yönelik Saldırı

Kanada'nın Ontario eyaletinde, Ajax kentinde bir kütüphanede Müslüman bir kadına yönelik yapılan saldırının ardından, başörtüsünü yakmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı. Durham Bölge Polisinden alınan bilgilere göre, kütüphanede bulunurken bir kadın tarafından saldırıya uğrayan Müslüman kadının durumu büyük bir endişe yarattı.

Olayın Ayrıntıları

Olay sırasında tanımadığı bir kadının Müslüman kadına cisimler fırlattığı ve hakaretlerde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, şüphelinin, mağdurun başörtüsünü çıkarmaya çalıştığı sırada bilinmeyen bir sıvı döktüğü ve ardından çakmakla başörtüyü yakmaya çalıştığı ifade edildi. Kütüphane güvenlik görevlilerinin hızlı müdahalesi sonrası saldırgan kaçsa da, polis tarafından birkaç saat sonra yakalandı.

Nefret Suçu Soruşturması

Olayın arka planında nefret faktörünün olup olmadığına dair soruşturma yürütüldüğü bildirildi. Kanada'nın önde gelen insan hakları örgütlerinden birinin direktörü olan Stephen Brown, bu tür şiddetin topluluklarında düzenli olarak görülmesinin bir rezalet olduğunu vurguladı. Brown, son yıllarda Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) olaylarının katlanarak arttığını belirterek, ülke liderlerine bu konunun ciddiyetle ele alınması gerektiğini bildirdi.

Yerel Yönetimden Tepki

Ajax Belediye Başkanı Shaun Collier ve Kütüphane Yönetim Kurulu Başkanı Piyali Correya, yaptıkları ortak açıklamada saldırının Müslüman karşıtlığından kaynaklanabileceğine işaret ettiler. Ramazan ayı içerisinde yaşanan bu olaydan etkilenenlere destek verdiklerini dile getirerek, her türlü nefret ve hoşgörüsüzlüğe karşı duracaklarını ifade ettiler.

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