Kanada, Fentanil Çarı Olarak Kevin Brosseau'yu Atadı

Canada Appoints Kevin Brosseau as the 'Fentanyl Czar'

Kanada, ABD'nin tarifelerine karşı sınırdan uyuşturucu girişini engelleme taahhüdü çerçevesinde emekli komiser Kevin Brosseau'yu, 'Fentanil Çarı' olarak atadı.

Başbakanlık Ofisi, bu atama kararını içeren yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nde (RCMP) 20 yıldan fazla hizmet veren Brosseau'nun yeni görevini üstleneceği belirtildi.

Atamada, Brosseau'nun, Başbakan Justin Trudeau'nun Ulusal Güvenlik ve İstihbarat Danışman Yardımcısı olarak da görev yaptığı ifade edildi. Yeni Fentanil Çarı, uyuşturucuyla mücadele çabalarını hızlandırmak için ABD'li yetkililer ve kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği içerisinde çalışacak.

Tarife Krizi ve Sınır Güvenliği

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata %25, Çin'den yapılan ithalata %10 ek tarife getiren bir kararname imzaladı. Buna karşılık, Trudeau, ABD'den 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata %25 tarife uygulayacaklarını, bu tarifelerin 4 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Bununla birlikte, Trudeau ve Trump arasındaki görüşmeler sonrasında sınır güvenliğini artırmaya yönelik önlemler neticesinde, ABD'nin uyguladığı %25 tarifenin en az 30 gün süreyle durdurulacağı açıklandı.

Yeni Taahhütler ve İşbirlikleri

Kanada hükümeti, 'Fentanil Çarı' atamaları ile birlikte yeni taahhütlerde bulundu. Kartellerin terörist olarak listeleneceği, sınırda 7/24 gözetim sağlanacağı ve organize suç, fentanil ile kara para aklama ile mücadele etmek amacıyla 'Kanada-ABD Ortak Hareket Gücü'nün başlatılacağı ifade edildi.