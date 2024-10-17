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Kanadalı Gazeteci, Gazze'deki Soykırıma Suç Ortaklığı Sebebiyle İstifa Etti

Kanada'da bir gazeteci, iş yerindeki taraflı habercilik nedeniyle istifa ederek Gazze'deki soykırımı eleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 10:07
Kanadalı Gazeteci, Gazze'deki Soykırıma Suç Ortaklığı Sebebiyle İstifa Etti

Gazeteci Afra Rana'dan İstifa Açıklaması

Kanada'da, Kanada Yayın Kurumu (CBC) üyesi bir gazeteci olan Afra Rana, kanalın Gazze'deki olayları "suç ortaklığı" olarak adlandırdığı taraflı habercilik tarzı yüzünden istifa etti.

Taraflı Habercilik Üzerine Eleştiriler

Rana, bir haber platformunda kaleme aldığı yazıda, CBC'nin Filistinlilerin yaşadığı acıları göz ardı ettiğini belirtti. "İsrail'in Gazze'deki soykırımında taraflı haberciliği eleştirdiğim için istifa ediyorum," dedi.

Haber Merkezindeki Dışlanma ve Duygusal Yük

İstifa gerekçeleriyle ilgili daha fazla ayrıntı veren Rana, "CBC'nin Orta Doğu Dil Rehberi felaket biçimde çelişkiler barındırıyor" açıklamasında bulundu. Bu tür bir ortamda çalışmanın getirdiği duygusal yükü de vurguladı.

Rana, habercilik konusunda yaşadığı hayal kırıklığını dile getirerek, kanalın Filistin-İsrail ilişkileri hakkındaki tarihsel bilgi eksikliğinden dehşete düştüğünü sözlerine ekledi.

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