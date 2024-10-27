Kanarya Adaları'nda Düzensiz Göçmenlere Karşı Gösteri Düzenlendi

Kanarya Adaları'nda Düzensiz Göçmenlere Yönelik Protesto

İspanya'nın en fazla düzensiz göçmen alan bölgesi olan Kanarya Adaları'nda, göçmenlere karşı büyük bir gösteri düzenlendi. Bu kapsamda, Kanarya Adaları'nın önde gelen iki kenti Tenerife ve Las Palmas'da yürüyüşler gerçekleştirildi.

Göstericilerin Talepleri

Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, bölgenin haklarına ve kaynaklarına öncelik verilmesi adına talepler öne çıktı. Protestolara katılan sağ görüşlü dernekler ve siyasi partiler, "Yasa dışı göçe hayır", "İnsan ticareti yapan mafya örgütlerine ve bunu kullanan hükümetlere artık yeter" ile "Öncelik Kanarya halkına" yazılı pankartlar taşıdı.

Hükümet Politikalarına Tepki

Göstericiler, düzensiz göç politikasının yanı sıra konut ve güvenlik sorunları dolayısıyla da sol koalisyon hükümetini eleştirdi. Toplumun çeşitli kesimlerinden gelen tepkilerin bir araya gelmesi, bu protestoların büyümesine katkı sağladı.

Düzensiz Göç ve Son Gelişmeler

Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'ya ulaşım noktası konumundaki Kanarya Adaları, geçen yıl 14,976 düzensiz göçmene ev sahipliği yaptı. 2024 yılının başından bu yana ise bu rakam 31 bini aştı. Son olarak, 26 Ekim tarihinde El Hierro adasına ulaşan bir teknede 175 düzensiz göçmenin bulunduğu bildirildi.

Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre, düzensiz göçmenlerden birinin yolculuk sırasında yaşamını yitirdiği ve içlerinde 9 bebek olduğu kaydedildi.