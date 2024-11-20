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Kandemir: TBMM'deki Gerginlik Asla Kabul Edilemez

AK Parti'li Erkan Kandemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki gerginliğin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 14:09
Kandemir: TBMM'deki Gerginlik Asla Kabul Edilemez

AK Parti'li Kandemir, TBMM'deki Gerginliği Değerlendirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaşanan gerginlikle ilgili sert açıklamalarda bulundu. Kandemir, "Bugünkü eylem asla kabul edilebilir bir şey değildir. Meclis'te, bir bakanı bırakın, hiçbir siyasal parti temsilcisinin konuşmasına müsaade edilmeyecek şekilde bir eylem asla tasvip edilemez" dedi.

Siyasi Gerginlik ve Planlı Eylem

Kandemir, NTV canlı yayında konuyla ilgili soruları yanıtlayarak, siyasette zaman zaman gerginliklerin olabileceğini, ancak bugünkü olayın gerginliğin ötesinde, planlanmış bir eylem olduğunu söyledi. Ayrıca şunları ekledi:

"Siz eğer PKK'nın siyasal uzantısı bir hareketle sık sık bir araya gelip görüşürseniz, onları Türkiyelileştirmek yerine siz onlara benzemeye başlarsınız. Bugünkü eylem asla kabul edilebilir bir şey değildir."

AK Parti'nin Kongre Süreci

Kandemir, parti içindeki ilçe kongrelerinin %75'inin tamamlandığını ve 36 ilde tüm ilçe kongrelerinin yapıldığını aktardı. 30 Kasım'da Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla il kongrelerine başlayacaklarını duyurdu. Büyük kongrenin ise en geç Nisan ayında yapılmasının planlandığını belirtti.

Bahçeli'nin Öcalan İle İlgili Çıkışı

Kandemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözlerini tarihi bir çıkış olarak değerlendirerek, "Bahçeli, Öcalan'ı 'teröristbaşı', PKK'yı ise 'terör örgütü' olarak tanımladı. Bu çağrı terör örgütü PKK'ya son bir uyarıdır" ifadesini kullandı.

Demokratik Hukuk Devleti Vurgusu

Kandemir, bazı belediyelerdeki geçici görevden uzaklaştırmalara dair, "Hiçbir demokratik hukuk devleti, bir terör örgütünün herhangi bir kurumun payandası haline gelmesine müsaade etmez" diyerek ilgili müdahalelere dikkat çekti.

Gevşeklik Olmamalı

Kandemir, Kara Harp Okulu Diploma Alma Töreni'ne dair de, ordunun vereceği karara saygı göstererek, "Bir disiplinsizlikle ilgili göz yumması düşünülemez, bunu asla yapmamalıyız" dedi.

CHP ile Normalleşme Süreci

CHP ile AK Parti arasındaki normalleşme süreçlerine dair konuşan Kandemir, AK Parti'nin her zaman siyasi partilerle diyalog kurma kültürüne sahip olduğunu, ancak CHP'nin kritik konularda farklı tavır sergilediğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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